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"Нафтогаз" завдяки ProZorro зекономив 15 мільярдів гривень

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"Нафтогаз" завдяки ProZorro зекономив 15 мільярдів гривень
"Нафтогаз" завдяки ProZorro зекономив 15 мільярдів гривень / delo.ua

НАК "Нафтогаз України" завдяки ProZorro за 2 роки зекономив 15,5 мільярдів гривень.

Про це інформував НАК "Нафтогаз" на офіційній сторінці в Facebook.

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"За 2 роки завдяки участі у торгах на ProZorro група "Нафтогаз" заощадила 15,5 мільярдів гривень. Ця платформа – один з найбільш відкритих способів здійснення закупівель з усіх доступних на ринку. Прозорі держзакупівлі – колись мрії ентузіастів, а нині – реальність реформ в Україні", – заявили у повідомленні.

Інфорграфіка
Інфографіка економії, проведених та конкурентних торгів

Зокрема, було проведено 22,299 тисяч тендерів та 14,267 тисяч конкурентних торгів. Найбільша кількість учасників, що брали участь у одному тендері – 18, найбільша економія на тендері становила 418,5 мільйонів гривень або 38%.

Теги: Новини України Нафтогаз Гроші ProZorro
Джерело: 24 Канал
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