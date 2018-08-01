Уклали мирову угоду: Порошенко втрутився у суперечку "Нафтогазу" та "Київтеплоенерго"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" та "Нафтогаз" укладуть мирову угоду в суді щодо боргів колишньої компанії "Київенерго".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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За результатами зустрічі в Адміністрації Президента України П. Порошенка, в якій брали участь голова НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв та голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) В. Кличко, ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована,

– йдеться у повідомлені.

У компанії зазначили, що за дорученням Президента, на цьому тижні Кабінетом Міністрів України було розроблено та запропоновано довгострокове рішення, яке дозволить відновити постачання газу київським об’єктам теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства.

"Нафтогаз" вітає готовність Київської міської державної адміністрації виконати вимогу закону "Про теплопостачання" щодо визнання боргів, накопичених через несвоєчасну оплату поставленого тепла частиною споживачів. Компанія підтверджує свою готовність негайно надати газ для роботи теплогенераційних підприємств Києва на законних підставах", – додали в компанії.

Нагадаємо, Господарський суд Києва прийняв рішення не покладати борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго".