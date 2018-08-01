У "Нафтогазі" назвали країни, які можуть зупинити "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який у липні почали прокладати з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, можуть зупинити санкції США або позиція уряду Данії, який ще не дав дозвіл на його зведення.

Про це розповів комерційний директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв’ю "DW".

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Чиновник зауважив, що Данія у своїх інтересах може відтермінувати, а в подальшому й ускладнити ситуацію із "Північним потоком-2".

"У них є закон, що дозволяє їм при винесенні відповідного рішення (надання дозволу на будівництво газопроводу –"24"), керуватися міркуваннями національної безпеки, і цього рішення також досі немає", – сказав Вітренко.

Також, за його словами, важливим фактором, який може вплинути на зупинку будівництва газопроводу є американські санкції.

"Північний потік-2" – це політично мотивований проект, націлений на корумпованих європейських політиків, на поділ європейських країн, на знищення європейського проекту. З того, що ми бачимо, таке розуміння у американської сторони є. Далі просто питання того, коли це буде перетворено на якісь дії. Плюс, ми також бачимо ініціативу Конгресу США, яка націлена на те, що мали бути впроваджені автоматичні санкції проти "Північного потоку-2",

– наголосив Вітренко.

Директор "Нафтогазу" зазначив, що на сьогодні також змінюється позиція німецької сторони, яка є ще одним важливим фактором у цьому питанні.

"Нам здається, що до німецьких політиків може прийти розуміння, що цей проект є реально небезпечним як для Німеччини, так і для всієї Європи. Їх може змусити (змінити точку зору, – "24") розуміння того, що цей проект фактично призводить до того, що транзиту через територію України не буде. А Меркель заявляла про те, що "Північний потік-2" можливий, лише якщо буде збережено транзит через Україну", – додав чиновник.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.