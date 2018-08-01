В "Нафтогазе" назвали страны, которые могут остановить "Северный поток-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2", который в июле начали прокладывать из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, могут остановить санкции США или позиция правительства Дании, которое еще не дало разрешение на его возведение.

Об этом рассказал коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "DW".

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Чиновник отметил, что Дания в своих интересах может отсрочить, а в дальнейшем и осложнить ситуацию с "Северным потоком-2".

"У них есть закон, который позволяет им при вынесении соответствующего решения (предоставление разрешения на строительство газопровода – "24"), руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", – сказал Витренко.

Также, по его словам, важным фактором, который может повлиять на остановку строительства газопровода являются американские санкции.

"Северный поток-2" – это политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпированных европейских политиков, на разделение европейских стран на уничтожение европейского проекта. Из того, что мы видим, такое понимание у американской стороны есть. Дальше просто вопрос того, когда это будет превращено на какие-то действия. Плюс, мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть внедрены автоматические санкции против "Северного потока-2",

– подчеркнул Витренко.

Директор "Нафтогаза" отметил, что на сегодня также меняется позиция немецкой стороны, которая является еще одним важным фактором в этом вопросе.

"Нам кажется, что до немецких политиков может прийти понимание, что этот проект является реально опасным как для Германии, так и для всей Европы. Их может заставить (изменить точку зрения, – "24") понимание того, что этот проект фактически приводит к тому, что транзита через территорию Украины не будет. А Меркель заявляла о том, что "Северный поток-2" возможен, только если будет сохранено транзит через Украину", – добавил чиновник.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" издали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.