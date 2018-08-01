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Заключили мировое соглашение: Порошенко вмешался в спор "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго"

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"Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" заключили мировое соглашение
"Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" заключили мировое соглашение / glavcom.ua

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" заключат мировое соглашение в суде по долгам бывшей компании "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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По результатам встречи в Администрации Президента Украины П.Порошенко, где участвовали глава НАК "Нафтогаз Украины" А. Коболев и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) В. Кличко, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована,
– говорится в сообщении.

В компании отметили, что по поручению Президента, на этой неделе Кабинетом Министров Украины был разработано и предложено долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства.

"Нафтогаз" приветствует готовность Киевской городской государственной администрации выполнить требование закона "О теплоснабжении" о признании долгов, накопленных за несвоевременную оплату поставленного тепла частью потребителей. Компания подтверждает свою готовность немедленно предоставить газ для работы теплогенерирующих предприятий Киева на законных основаниях", – добавили в компании.

Напомним, Хозяйственный суд Киева принял решение не перекладывать долг "Киевэнерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго".

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Киевэнерго Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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