Заключили мировое соглашение: Порошенко вмешался в спор "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" заключат мировое соглашение в суде по долгам бывшей компании "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Читайте также: В "Нафтогазе" назвали страны которые могут остановить "Северный поток-2"

По результатам встречи в Администрации Президента Украины П.Порошенко, где участвовали глава НАК "Нафтогаз Украины" А. Коболев и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) В. Кличко, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что по поручению Президента, на этой неделе Кабинетом Министров Украины был разработано и предложено долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства.

"Нафтогаз" приветствует готовность Киевской городской государственной администрации выполнить требование закона "О теплоснабжении" о признании долгов, накопленных за несвоевременную оплату поставленного тепла частью потребителей. Компания подтверждает свою готовность немедленно предоставить газ для работы теплогенерирующих предприятий Киева на законных основаниях", – добавили в компании.

Напомним, Хозяйственный суд Киева принял решение не перекладывать долг "Киевэнерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго".