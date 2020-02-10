"Нафтогаз" готовит новые жалобы против "Газпрома": что известно
В "Нафтогазе" работают над новыми жалобами против российского "Газпрома". Будут обращаться в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также в Стокгольмский арбитраж.
Однако сначала руководство "Нафтогаза" попытается решить проблемы без суда, сообщил в фейсбуке исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Что известно о жалобах в европейский антимонопольный орган
По словам Витренко, основаниями для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что "Газпром" продолжает блокировать европейским компаниям возможность покупать российский газ на украино-российской границе. Российская компания препятствует экспорту газа из России фирмам, которые не связаны с "Газпромом", а также поставке газа из стран Средней Азии через территорию России.
О новых спорах с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
"Нафтогаз" также готовит новые судебные споры с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Они будут касаться долгов компании "Росукрэнерго". Она в свое время была посредником в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом".
По словам Витренко, решение этих проблем позволит Украине получить:
- дополнительные миллиардные доходы от транзита;
- снижение цены на газ в Украине на 25% процентов даже без прямых поставок со стороны "Газпрома" и без политически мотивированной коррупции, которая может быть с этим связана;
- миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами "Росукрэнерго".
"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом", – добавил Витренко. Если договориться не удастся, то "Нафтогаз" будет обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне.
Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- Согласно достигнутым договоренностям, российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов деньгами. Как это предусматривало решение Стокгольмского арбитража.
- В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.