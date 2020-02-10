"Нафтогаз" готовит новые жалобы против "Газпрома": что известно

В "Нафтогазе" работают над новыми жалобами против российского "Газпрома". Будут обращаться в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также в Стокгольмский арбитраж.

Однако сначала руководство "Нафтогаза" попытается решить проблемы без суда, сообщил в фейсбуке исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Что известно о жалобах в европейский антимонопольный орган

По словам Витренко, основаниями для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что "Газпром" продолжает блокировать европейским компаниям возможность покупать российский газ на украино-российской границе. Российская компания препятствует экспорту газа из России фирмам, которые не связаны с "Газпромом", а также поставке газа из стран Средней Азии через территорию России.

О новых спорах с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

"Нафтогаз" также готовит новые судебные споры с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Они будут касаться долгов компании "Росукрэнерго". Она в свое время была посредником в отношениях между "Газпромом" и "Нафтогазом".

По словам Витренко, решение этих проблем позволит Украине получить:

дополнительные миллиардные доходы от транзита;

снижение цены на газ в Украине на 25% процентов даже без прямых поставок со стороны "Газпрома" и без политически мотивированной коррупции, которая может быть с этим связана;

миллиарды долларов компенсации за потери от операций с долговыми обязательствами "Росукрэнерго".

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом", – добавил Витренко. Если договориться не удастся, то "Нафтогаз" будет обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне.

Что известно о газовом контракте между Украиной и Россией