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      "Нафтогаз" готує нові скарги проти "Газпрому": що відомо

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      Вітренко розповів про нові скарги проти "Газпрому" / politeka.net

      У "Нафтогазі" працюють над новими скаргами проти російського "Газпрому". Звертатимуться до Антимонопольного комітету Європейського Союзу, а також до Стокгольмського арбітражу.

      Однак спершу керівництво "Нафтогазу" спробує розв’язати проблеми без суду, повідомив у фейсбуці виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

      Читайте також: На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому": пропозиція Зеленського

      Що відомо про скарги в європейський антимонопольний орган

      За словами Вітренка, підставами для звернення до антимонопольного органу ЄС є те, що "Газпром" продовжує блокувати європейським компаніям можливість купувати російський газ на україно-російському кордоні. Російська компанія перешкоджає експорту газу з Росії фірмам, які не пов’язані з "Газпромом", а також постачанню газу з країн Середньої Азії через територію Росії.

      Про нові спори з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

      "Нафтогаз" також готує нові судові спори з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Вони стосуватимуться боргів компанії "Росукренерго". Вона свого часу була посередником у відносинах між "Газпромом" та "Нафтогазом".

      За словами Вітренка, розв’язання цих проблем дозволить Україні отримати:

      • додаткові мільярдні доходи від транзиту;
      • зниження ціни на газ в Україні на 25% відсотків навіть без прямих поставок з боку "Газпрому" і без політично мотивованої корупції, яка може бути з цим пов’язана;
      • мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями "Росукренерго".

      "Звісно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з "Газпромом", – додав Вітренко.  Якщо домовитися не вдасться, то "Нафтогаз" звертатиметься до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні.

      Що відомо про газовий контракт між Україною та Росією 

      • 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
      • Відповідно до досягнутих домовленостей, російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів грошима. Як це передбачало рішення Стокгольмського арбітражу.
      • У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.
      • 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Росії Нафтогаз Газпром Україна – Росія Юрій Вітренко Євросоюз Газ
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