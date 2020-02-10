"Нафтогаз" готує нові скарги проти "Газпрому": що відомо

У "Нафтогазі" працюють над новими скаргами проти російського "Газпрому". Звертатимуться до Антимонопольного комітету Європейського Союзу, а також до Стокгольмського арбітражу.

Однак спершу керівництво "Нафтогазу" спробує розв’язати проблеми без суду, повідомив у фейсбуці виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

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Що відомо про скарги в європейський антимонопольний орган

За словами Вітренка, підставами для звернення до антимонопольного органу ЄС є те, що "Газпром" продовжує блокувати європейським компаніям можливість купувати російський газ на україно-російському кордоні. Російська компанія перешкоджає експорту газу з Росії фірмам, які не пов’язані з "Газпромом", а також постачанню газу з країн Середньої Азії через територію Росії.

Про нові спори з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

"Нафтогаз" також готує нові судові спори з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Вони стосуватимуться боргів компанії "Росукренерго". Вона свого часу була посередником у відносинах між "Газпромом" та "Нафтогазом".

За словами Вітренка, розв’язання цих проблем дозволить Україні отримати:

додаткові мільярдні доходи від транзиту;

зниження ціни на газ в Україні на 25% відсотків навіть без прямих поставок з боку "Газпрому" і без політично мотивованої корупції, яка може бути з цим пов’язана;

мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями "Росукренерго".

"Звісно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з "Газпромом", – додав Вітренко. Якщо домовитися не вдасться, то "Нафтогаз" звертатиметься до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні.

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