"Нафтогаз" хочет запустить виртуальный реверс со Словакией: что это означает
"Нафтогаз" надеется, что Оператор газотранспортной системы Украины откроет виртуальный реверс со Словакией уже вскоре – в 2020 году.
Такой шаг является более выгодным, чем обычная прокачка газа. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей твиттер-странице.
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ОГТСУ и компания Eustream подписали технический договор о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельке Капушаны. Это даст возможность осуществлять виртуальный реверс природного газа.
Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно,
– сообщают в компании.
Справка! "Виртуальный реверс" предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается. Стороны осуществляют взаимозачет.
В течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами:
- польским GAZ-SYSTEM S.A.,
- румынским TRANSGAZ,
- венгерским FGSZ ltd,
- молдавским "Молдовагаз",
- словацким Eustream.
Что важно, 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новую транспортную сделку, которая обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.