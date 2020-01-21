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      "Нафтогаз" хочет запустить виртуальный реверс со Словакией: что это означает

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      "Нафтогаз" рассчитывает на запуск виртуального реверса газа со Словакией в 2020 году / 24 канал

      "Нафтогаз" надеется, что Оператор газотранспортной системы Украины откроет виртуальный реверс со Словакией уже вскоре – в 2020 году.

      Такой шаг является более выгодным, чем обычная прокачка газа. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей твиттер-странице.

      Важно: Измены нет: "Нафтогаз" объяснил ситуацию со снятием ареста с активов "Газпрома"

      ОГТСУ и компания Eustream подписали технический договор о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельке Капушаны. Это даст возможность осуществлять виртуальный реверс природного газа.

      Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно,
      – сообщают в компании.

      Справка! "Виртуальный реверс" предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается. Стороны осуществляют взаимозачет.

      В течение ноября-декабря 2019 года компания ОГТСУ договорилась о взаимодействии на европейских правилах со всеми соседними операторами:

      • польским GAZ-SYSTEM S.A.,
      • румынским TRANSGAZ,
      • венгерским FGSZ ltd,
      • молдавским "Молдовагаз",
      • словацким Eustream.

      Что важно, 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новую транспортную сделку, которая обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Словакия Рынок газа Газ Нафтогаз
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