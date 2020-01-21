"Нафтогаз" хоче запустити віртуальний реверс зі Словаччиною: що це означає

"Нафтогаз" сподіваєтьсяє, що Оператор газотранспортної системи України відкриє віртуальний реверс зі Словаччиною вже невдовзі – у 2020 році.

Такий крок є вигіднішим, аніж звичайне прокачування газу. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" на своїй твітер-сторінці.

Важливо: Зради немає: "Нафтогаз" пояснив ситуацію із зняттям арешту з активів "Газпрому"

ОГТСУ та компанія Eustream підписали технічний договір про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце і Ужгород-Вельке Капушани. Це дасть можливість здійснювати віртуальний реверс природного газу.

Є фізичний потік газу зі Словаччини в Україну. Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше – не треба витрачати газ на прокачування туди й назад,

– повідомляють у компанії.

Довідка! "Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщується. Сторони здійснюють взаємозалік.

Є фізичний потік газу із Словаччини в Україну. Сподіваємось з цього року, незалежний оператор, у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та Газпромом, зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше-не треба витрачати газ на прокачку туди й назад. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 21, 2020

Протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:

польською GAZ-SYSTEM S.A.,

румунським TRANSGAZ,

угорським FGSZ ltd,

молдовським "Молдовагаз",

словацьким Eustream.

Що важливо, 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.