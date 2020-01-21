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      "Нафтогаз" хоче запустити віртуальний реверс зі Словаччиною: що це означає

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      "Нафтогаз" розраховує на запуск віртуального реверсу газу зі Словаччиною в 2020 році / 24 канал

      "Нафтогаз" сподіваєтьсяє, що Оператор газотранспортної системи України відкриє віртуальний реверс зі Словаччиною вже невдовзі – у 2020 році.

      Такий крок є вигіднішим, аніж звичайне прокачування газу. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" на своїй твітер-сторінці.

      Важливо: Зради немає: "Нафтогаз" пояснив ситуацію із зняттям арешту з активів "Газпрому"

      ОГТСУ та компанія Eustream підписали технічний договір про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце і Ужгород-Вельке Капушани. Це дасть можливість здійснювати віртуальний реверс природного газу.

      Є фізичний потік газу зі Словаччини в Україну. Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше – не треба витрачати газ на прокачування туди й назад,
      – повідомляють у компанії.

      Довідка! "Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщується. Сторони здійснюють взаємозалік.

      Протягом листопада-грудня 2019 року компанія ОГТСУ домовилася про взаємодію на європейських правилах з усіма сусідніми операторами:

      • польською GAZ-SYSTEM S.A.,
      • румунським TRANSGAZ,
      • угорським FGSZ ltd,
      • молдовським "Молдовагаз",
      • словацьким Eustream.

      Що важливо, 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Словаччина Ринок газу Газ Нафтогаз
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