Зради немає: "Нафтогаз" пояснив ситуацію із зняттям арешту з активів "Газпрому"

У "Нафтогазі" прокоментували ситуацію із зняттям арештів, які були накладені на активи "Газпрому" за позовами України. У компанії зазначили, що арешти накладалися лише заради стягнення боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Реакцію на занепокоєння українців ситуацією опублікували у фейсбуці "Нафтогазу".

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Ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб примусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, а саме 2,9 мільярда доларів,

– йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" також долали, що Росія повернула Україні гроші 27 грудня 2019 року. Тому потреби в арештах активів "Газпрому" немає.

Зверніть увагу! 20 січня "Газпром" заявив, що з його активів у Великій Британії, Люксембурзі та Бельгії було знято арешти, раніше накладені за позовами "Нафтогазу".

Що цьому передувало

Відповідно до досягнутих домовленостей між "Нафтогазом" і "Газпромом", російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів грошима. Як це передбачало рішення Стокгольмського арбітражу.

У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.

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