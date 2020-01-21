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      Зради немає: "Нафтогаз" пояснив ситуацію із зняттям арешту з активів "Газпрому"

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      У "Нафтогазі" пояснили ситуацію зі зняттям арештів з "Газпрому" / bykvu.com

      У "Нафтогазі" прокоментували ситуацію із зняттям арештів, які були накладені на активи "Газпрому" за позовами України. У компанії зазначили, що арешти накладалися лише заради стягнення боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

      Реакцію на занепокоєння українців ситуацією опублікували у фейсбуці "Нафтогазу".

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      Ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб примусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, а саме 2,9 мільярда доларів,
      – йдеться в повідомленні.

      У "Нафтогазі" також долали, що Росія повернула Україні гроші 27 грудня 2019 року. Тому потреби в арештах активів "Газпрому" немає.

      Зверніть увагу! 20 січня "Газпром" заявив, що з його активів у Великій Британії, Люксембурзі та Бельгії було знято арешти, раніше накладені за позовами "Нафтогазу".

      Що цьому передувало

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Газовий контракт Нафтогаз Газпром Новини Росії Україна – Росія
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