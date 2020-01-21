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      "Зрады" нет: "Нафтогаз" объяснил ситуацию со снятием ареста с активов "Газпрома"

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      В "Нафтогазе" объяснили ситуацию со снятием арестов с "Газпрома" / bykvu.com

      В "Нафтогазе" прокомментировали ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы "Газпрома" по искам Украины. В компании отметили, что аресты накладывались только ради взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража.

      Реакцию на беспокойство украинцев ситуацией опубликовали в Фейсбуке "Нафтогаза".

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      Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в различных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, а именно 2,9 миллиарда долларов,
      – говорится в сообщении.

      В "Нафтогазе" также добавили, что Россия вернула Украине деньги 27 декабря 2019 года. Поэтому потребности в арестах активов "Газпрома" нет.

      Обратите внимание! 20 января "Газпром" заявил, что с его активов в Великобритании, Люксембурге и Бельгии были сняты аресты, ранее наложенные по искам "Нафтогаза".

      Что этому предшествовало

      Подробно о новом газовом договоре Украины и России читайте здесь.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Газпром Нафтогаз Газовый контракт Газ
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