"Зрады" нет: "Нафтогаз" объяснил ситуацию со снятием ареста с активов "Газпрома"

В "Нафтогазе" прокомментировали ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы "Газпрома" по искам Украины. В компании отметили, что аресты накладывались только ради взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража.

Реакцию на беспокойство украинцев ситуацией опубликовали в Фейсбуке "Нафтогаза".

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Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в различных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, а именно 2,9 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также добавили, что Россия вернула Украине деньги 27 декабря 2019 года. Поэтому потребности в арестах активов "Газпрома" нет.

Обратите внимание! 20 января "Газпром" заявил, что с его активов в Великобритании, Люксембурге и Бельгии были сняты аресты, ранее наложенные по искам "Нафтогаза".

Что этому предшествовало

Согласно достигнутых договоренностей между "Нафтогазом" и "Газпромом", российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов деньгами. Как это предусматривало решение Стокгольмского арбитража.

В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.

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