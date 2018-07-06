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"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

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"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

6 июля НАК "Нафтогаз Украины" подал новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с российским газовым монополистом "Газпромом".

Об этом в своем Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Начинаем новый арбитражный процесс против "Газпрома" в Стокгольме. На этот раз о пересмотре транзитного тарифа на 2018-2019 год. Мы имеем на это право, что было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту,
– заверил Витренко.

Он отметил, что предварительная сумма требований в обращении "Нафтогаза" в арбитраж составляет почти 12 миллиардов долларов без процентов.

"Эта сумма будет уменьшена если "Газпром" забронирует мощности на транзит после 2019 года и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России", – пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз".

Он напомнил, что украинская сторона уже выигрывала иск против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

Юрий Витренко также пояснил, что это будет отдельный арбитраж в дополнение к новому арбитражному процессу, предметом которого является требование "Газпрома" разорвать текущие контракты на поставку газа и транзит газа, и встречные требования "Нафтогазу" компенсировать нанесенный ущерб из-за невыполнения контракта на поставку газа.

Понятно, что новый арбитраж не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 миллиарда долларов по предварительному решению арбитража. Газпром уклоняется от уплаты, но мы заставим его заплатить,
– подытожил Витренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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