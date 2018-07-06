"Нафтогаз" подав новий позов проти "Газпрому" до Стокгольмського арбітражу

6 липня НАК "Нафтогаз України" подав новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з російським газовим монополіста "Газпром".

Про це у своєму Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Починаємо новий арбітражний процес проти "Газпрому" у Стокгольмі. Цього разу про перегляд транзитного тарифу на 2018-2019 рік. Ми маємо на це право, що було підтверджено у рішенні попереднього арбітражу по транзитному контракту,

– запевнив Вітренко.

Він зазначив, що попередня сума вимог у зверненні "Нафтогазу" до арбітражу становить майже 12 мільярдів доларів без відсотків.

"Ця сума буде зменшена якщо "Газпром" забронює потужності на транзит після 2019 року та/або якщо він перестане блокувати транзит газу з Середньої Азії та експорт інших компаній з Росії", – пояснив комерційний директор НАК "Нафтогаз".

Він нагадав, що українська сторона уже вигравала позов проти "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі.

Юрій Вітренко також пояснив, що це буде окремий арбітраж на додаток до нового арбітражного процесу, предметом якого є вимога "Газпрому" розірвати поточні контракти на поставку газу і транзит газу, і зустрічні вимоги "Нафтогазу" компенсувати завдані збитки через невиконання контракту на поставку газу.

Зрозуміло, що новий арбітраж не відміняє обов'язок "Газпрому" заплатити нам 2,6 мільярда доларів за попереднім рішенням арбітражу. Газпром ухиляється від сплати, але ми змусимо його заплатити,

– підсумував Вітренко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.