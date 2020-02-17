"Нафтогаз" требует 8 миллиардов долларов от России за ущерб от аннексии Крыма

"Нафтогаз" в заявлении в Гаагский международный трибунал уточнил сумму убытков, которые Россия нанесла украинской компании за аннексию Крыма. Напомним, еще в 2014 году Россия конфисковала все активы Нафтогаза на полуострове.

Украинская компания "Нафтогаз" требует компенсировать 8 миллиардов долларов – это стоимость изъятых активов, а также проценты, которые начислили на эту сумму с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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Также в компании отметили, что Россия уже в течение трех лет уклоняется от участия в арбитражном производстве. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни про один альтернативный расчет убытков.

В то же время во время слушаний дела против "Нафтогаза" в трибунале Россия не отрицает, что виновата в конфискации активов украинской компании. Однако россияне утверждают, что не должны "Нафтогазу" никакой компенсации.

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