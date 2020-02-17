"Нафтогаз" требует 8 миллиардов долларов от России за ущерб от аннексии Крыма
"Нафтогаз" в заявлении в Гаагский международный трибунал уточнил сумму убытков, которые Россия нанесла украинской компании за аннексию Крыма. Напомним, еще в 2014 году Россия конфисковала все активы Нафтогаза на полуострове.
Украинская компания "Нафтогаз" требует компенсировать 8 миллиардов долларов – это стоимость изъятых активов, а также проценты, которые начислили на эту сумму с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
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Также в компании отметили, что Россия уже в течение трех лет уклоняется от участия в арбитражном производстве. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни про один альтернативный расчет убытков.
В то же время во время слушаний дела против "Нафтогаза" в трибунале Россия не отрицает, что виновата в конфискации активов украинской компании. Однако россияне утверждают, что не должны "Нафтогазу" никакой компенсации.
Судебные иски "Нафтогаза" против "Газпрома": главное
- В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за непоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. 21 марта "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Также в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.
- В июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против "Газпрома". Украинская компания требовала пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года, также от российской стороны требовалось возмещение 12,5 миллиардов долларов. Российский "Газпром" в свою очередь подал иск о расторжении с "Нафтогазом" контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело.
- В марте 2019 года компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге против России. Международный арбитражный суд признал вину РФ в потере активов украинской компании за аннексию Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивалась в примерно 5 миллиардов долларов США. 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в последующие 4 года судебных споров.
- "Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.