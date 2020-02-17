"Нафтогаз" вимагає 8 мільярдів доларів від Росії за збитки від анексії Криму

"Нафтогаз у заяві до Гаазького міжнародного трибуналу уточнив суму збитків, які Росія завдала українській компанії через анексію Криму. Нагадаємо, ще у 2014 Росія конфіскувала всі активи Нафтогазу на півострові.

Українська компанія "Нафтогаз" вимагає компенсувати 8 мільярдів доларів – це вартість вилучених активів, а також відсотки, які нарахувалися на цю суму з 2014 року. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Також у компанії зазначили, що Росія вже протягом трьох років ухиляється від участі в арбітражному провадженні. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків.

Водночас під час слухань справи проти "Нафтогазу" у трибуналі, Росія не заперечує, що винна у конфіскації активів української компанії. Однак росіяни стверджують, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

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