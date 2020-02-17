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      "Нафтогаз" вимагає 8 мільярдів доларів від Росії за збитки від анексії Криму

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      Нафтогаз вимагає 8 мільярдів доларів від Росії за анексію Криму / www.5.ua

      "Нафтогаз у заяві до Гаазького міжнародного трибуналу уточнив суму збитків, які Росія завдала українській компанії через анексію Криму. Нагадаємо, ще у 2014 Росія конфіскувала всі активи Нафтогазу на півострові.

      Українська компанія "Нафтогаз" вимагає компенсувати 8 мільярдів доларів – це вартість вилучених активів, а також відсотки, які нарахувалися на цю суму з 2014 року. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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      Також у компанії зазначили, що Росія вже протягом трьох років ухиляється від участі в арбітражному провадженні. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків. 

      Водночас під час слухань справи проти "Нафтогазу" у трибуналі, Росія не заперечує, що винна у конфіскації активів української компанії. Однак росіяни стверджують, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.

      Судові позови "Нафтогазу" проти "Газпрому": головне

      • У лютому 2018 року, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів за недопостачені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. 21 березня "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо контракту на постачання газу. Так само на початку березня в "Газпромі" попередили про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.
      • У липні 2018 року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу другий позов проти "Газпрому". Українська компанія вимагала переглянути тариф на транзит газу від березня 2013 року, також від російської сторони вимагалося відшкодування 12,5 мільярдів доларів. Російський "Газпром" своєю чергою подав позов про розірвання з "Нафтогазом" контракту на транзит. Стокгольмський арбітраж поєднав обидва позови в одну справу.
      • У березні 2019 року компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі проти Росії. Міжнародний арбітражний суд визнав вину РФ у втраті активів української компанії через анексію Криму. Попередньо сума компенсації оцінювалася у приблизно 5 мільярдів доларів США. 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на 5 років та домовились про врегулювання та відкликанні у наступні 4 роки судових спорів. 
      • "Газпром" також погодився і виплатив Україні грошима більше як 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Проте "Нафтогаз" зобов’язався відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Криму Анексія Криму Газ Гроші Газпром Нафтогаз Новини України
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