Чому приватизація "Нафтогазу" наразі неможлива: пояснення Геруса

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає неможливою приватизацію "Нафтогазу". Щоб це стало можливо за законом, "Нафтогаз" повинен передати іншій державній компанії свої підземні газосховища.

Він зокрема нагадав, що згідно із законом про анбандлінг підземні газові сховища можуть бути лише у власності компанії, 100% корпоративних прав якої належить державі. Про це Андрій Герус написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Саме тому, за словами Геруса, у нинішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути ані приватизований, ані виведений на IPO.

Що означає вихід компанії на IPO?Первинне публічне розміщення акцій компанії (емісія). Це означає, що компанія вперше випускає свої акції на ринок, аби їх могли купити інвестори, які жодним чином з нею не пов'язані.

Відзначимо, що у Верховній Раді з'явився текст законопроєкту, що затверджує перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, туди включили Укрзалізницю, Укрпошту і "Нафтогаз".

Що пропонує Андрій Коболєв

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати великих премій та зарплат. На думку Коболєва через приватизацію "Нафтогазу" держава покращить корпоративне управління і отримає ще більше прибутку. Він також вважає, що діючий контракт держкомпанії з "Газпромом" можна спробувати перевести безпосередньо на нового оператора.

За його словами, "Нафтогаз" можна підготувати також і до виходу на IPO протягом трьох років, оскільки усі монопольні функції з держкомпанії вийшли. Він також стверджує, що ризиків для енергетичної безпеки України немає.