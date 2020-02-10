15:15
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Чому приватизація "Нафтогазу" наразі неможлива: пояснення Геруса

      160 Читать новость на русском
      Андрій Герус / facebook.com/andriy.gerus

      Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає неможливою приватизацію "Нафтогазу". Щоб це стало можливо за законом, "Нафтогаз" повинен передати іншій державній компанії свої підземні газосховища.

      Він зокрема нагадав, що згідно із законом про анбандлінг підземні газові сховища можуть бути лише у власності компанії, 100% корпоративних прав якої належить державі. Про це Андрій Герус написав на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Укрзалізницю, Нафтогаз і Укрпошту не приватизовуватимуть: у Раді з'явився текст законопроєкту

      Саме тому, за словами Геруса, у нинішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути ані приватизований, ані виведений на IPO. 

      Що означає вихід компанії на IPO?Первинне публічне розміщення акцій компанії (емісія). Це означає, що компанія вперше випускає свої акції на ринок, аби їх могли купити інвестори, які жодним чином з нею не пов'язані.

      Відзначимо, що у Верховній Раді з'явився текст законопроєкту, що затверджує перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, туди включили Укрзалізницю, Укрпошту і "Нафтогаз".

      Що пропонує Андрій Коболєв

      Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати великих премій та зарплат. На думку Коболєва через приватизацію "Нафтогазу" держава покращить корпоративне управління і отримає ще більше прибутку. Він також вважає, що діючий контракт держкомпанії з "Газпромом" можна спробувати перевести безпосередньо на нового оператора.

      За його словами, "Нафтогаз" можна підготувати також і до виходу на IPO протягом трьох років, оскільки усі монопольні функції з держкомпанії вийшли. Він також стверджує, що ризиків для енергетичної безпеки України немає.

      Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      сьогодні
      48460
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Андрій Герус – новини Нафтогаз Приватизація Андрій Коболєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 Війна між Україною та Росією: які цілі насправді переслідує Кремль
      Павло Казарін 54
      сьогодні , 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
      Анастасія Манюхіна 91
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      486
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2541
      сьогодні , 14:00 Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      Сергій Фурса 48460
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук