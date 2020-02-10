Укрзалізницю, Нафтогаз і Укрпошту не приватизовуватимуть: у Раді з'явився текст законопроєкту

У Верховній Раді з'явився текст законопроєкту, що затверджує перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, туди включили Укрзалізницю, Укрпошту і Нафтогаз.

Законопроєкт №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" був зареєстрований ще у понеділок, 3 лютого. Водночас, текст документу довгий час був відсутній. Зараз він з'явився на сайті Верховної Ради.

До теми: Уряд затвердив план реформування Укрзалізниці: що він передбачає

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук є ініціатором документу. У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що він повинен сприяти залученню інвестицій в економіку України.

У тексті законопроєкту затверджено перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації із наступними додатками:

об'єкти, у статутних капіталах яких державна частка не може бути меншою ніж 50% +1 акція (9),

держпідприєства, у статутних капіталах яких державна частка становить 100% (101),

об’єкти культури та спорту, що не підлягають приватизації (109).

Що відомо про плани уряду щодо часткової приватизації Укрзалізниці, Укрпошти і Нафтогазу