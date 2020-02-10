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      Укрзалізницю, Нафтогаз і Укрпошту не приватизовуватимуть: у Раді з'явився текст законопроєкту

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      Уряд затвердив перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації / kmu.gov.ua

      У Верховній Раді з'явився текст законопроєкту, що затверджує перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, туди включили Укрзалізницю, Укрпошту і Нафтогаз.

      Законопроєкт №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" був зареєстрований ще у понеділок, 3 лютого. Водночас, текст документу довгий час був відсутній. Зараз він з'явився на сайті Верховної Ради.

      До теми: Уряд затвердив план реформування Укрзалізниці: що він передбачає

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук є ініціатором документу. У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що він повинен сприяти залученню інвестицій в економіку України.

      У тексті законопроєкту затверджено перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації із наступними додатками:

      • об'єкти, у статутних капіталах яких державна частка не може бути меншою ніж 50% +1 акція (9),
      • держпідприєства, у статутних капіталах яких державна частка становить 100% (101),
      • об’єкти культури та спорту, що не підлягають приватизації (109).

       

      Що відомо про плани уряду щодо часткової приватизації Укрзалізниці, Укрпошти і Нафтогазу

      • Розділити Укрзалізницю на 3 частини, 2 з яких приватизувати, пропонував прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. А раніше й ексголова Укрзалізниці Євген Кравцов. Пасажирські перевезення є збитковими для компанії та фінансуються з доходів вантажних перевезень. Укрзалізниця прогнозувала, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень, якщо не почати реформувати галузь. При цьому компанія не отримує від держави грошей на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це передбачено законодавством.
      • Водночас, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат. На думку Коболєва через приватизацію "Нафтогазу" держава покращить корпоративне управління і отримає ще більше прибутку.
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що попри те, що Укрпошту виключили з переліку об’єктів, які не можна приватизувати, держава не планує віддавати стратегічний об’єкт у приватні руки. Натомість держава може залучити стратегічного партнера, який інвестуватиме у проєкт. На його думку, на сьогодні найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який інвестуватиме у проєкт. І бажано, щоб це був хтось з великих світових e-commerce-проєктів – наприклад, Amazon, Alibaba.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Законодавство Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Нафтогаз Укрзалізниця Укрпошта Приватизація
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