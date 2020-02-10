Укрзализныцю, Нафтогаз и Укрпочту не будут приватизировать: в Раде появился текст законопроекта
В Верховной Раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащей приватизации". Проект закона сейчас прорабатывается в комитете.
Законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" был зарегистрирован еще в понедельник, 3 февраля. В то же время, текст документа долгое время отсутствовал. Сейчас он появился на сайте Верховной Рады.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук является инициатором документа. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.
В тексте законопроекта утвержден перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации со следующими приложениями:
- объекты, в уставных капиталах которых государственная доля не может быть меньше 50% +1 акция (9),
- госпредприятия, в уставных капиталах которых государственная доля составляет 100% (101),
- объекты культуры и спорта, которые не подлежат приватизации (109).
Что известно о планах правительства по частичной приватизации Укрзализныци, Укрпочты и Нафтогаза
- Разделить Укрзализныцю на 3 части, 2 из которых приватизировать, предлагал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. А раньше и экс-глава Укрзализныци Евгений Кравцов. Пассажирские перевозки являются убыточными для компании и финансируются из доходов грузовых перевозок. Укрзализныця прогнозировала, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен, если не начать реформировать отрасль. При этом компания не получает от государства денег на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это предусмотрено законодательством.
- В то же время, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат. По мнению Коболева, через приватизацию "Нафтогаза" государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что несмотря на то, что Укрпочту исключили из перечня объектов, которые нельзя приватизировать, государство не планирует отдавать стратегический объект в частные руки. Взамен государство может привлечь стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. По его мнению, на сегодня наиболее вероятным является вариант привлечения стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. И желательно, чтобы это был кто-то из великих мировых e-commerce-проектов – например, Amazon, Alibaba.