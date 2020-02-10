Укрзализныцю, Нафтогаз и Укрпочту не будут приватизировать: в Раде появился текст законопроекта

В Верховной Раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащей приватизации". Проект закона сейчас прорабатывается в комитете.

Законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" был зарегистрирован еще в понедельник, 3 февраля. В то же время, текст документа долгое время отсутствовал. Сейчас он появился на сайте Верховной Рады.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук является инициатором документа. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

В тексте законопроекта утвержден перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации со следующими приложениями:

объекты, в уставных капиталах которых государственная доля не может быть меньше 50% +1 акция (9),

госпредприятия, в уставных капиталах которых государственная доля составляет 100% (101),

объекты культуры и спорта, которые не подлежат приватизации (109).

Что известно о планах правительства по частичной приватизации Укрзализныци, Укрпочты и Нафтогаза