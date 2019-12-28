Правительство утвердило план реформирования Укрзализныци: что он предусматривает

Кабмин утвердил план реформы Укрзализныци. Согласно ему компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать. Среди планов – отказ от региональных железных дорог и преобразование отрасли пассажирских перевозок в прибыльную.

Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, сообщили на сайте Укрзализныци.

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План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания, централизацию корпоративных услуг,

– отметил Кравцов.

Какие изменения ждут Укрзализныцю в 2020 году

Компания планирует полностью отказаться от регионального принципа управления. Сейчас Укрзализныця состоит из филиалов – региональных железных дорог: Юго-Западной, Львовской, Южной и др.

Одной из важных задач является вопрос компенсации расходов на пассажирские железнодорожные перевозки. Его планируют решить, переведя их на новую систему заказов, которая позволит избавиться от субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Работать также будут над внедрением электронного проездного на железнодорожный транспорт.

Улучшат безопасность железнодорожных перевозок. В Украине появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий.

Ранее глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявлял, что к концу 2019 года на украинскую железную дорогу выйдут первые частные перевозчики. Сейчас единственной компанией, которая имеет право осуществлять железнодорожные перевозки в Украине является Укрзализныця.



Пассажирские перевозки являются убыточными для компании и финансируются из доходов грузовых перевозок. Укрзализныця прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достигнуть 14,3 миллиарда гривен, если не начать реформировать отрасль. При этом компания не получает от государства денег на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это предусмотрено законодательством.