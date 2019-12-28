Уряд затвердив план реформування Укрзалізниці: що він передбачає

Кабмін затвердив план реформи Укрзалізниці. Відповідно до нього компанію планують розділити на 3 частини та частково приватизувати. Серед планів – відмова від регіональних залізниць та перетворення галузі пасажирських перевезень у прибуткову.

Про це заявив голова компанії Євген Кравцов, повідомили на сайті Укрзалізниці.

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План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їх взаємодії та технічного обслуговування, централізацію корпоративних послуг,

– зазначив Кравцов.

Які зміни чекають на Укрзалізницю у 2020 році

Компанія планує повністю відмовитися від регіонального принцип у управління. Наразі Укрзалізниця складається з філій – регіональних залізниць: Південно-Західної, Львівської, Південної тощо.

у управління. Наразі Укрзалізниця складається з філій – регіональних залізниць: Південно-Західної, Львівської, Південної тощо. Одним із важливих завдань є питання компенсації витрат на пасажирські залізничні перевезення . Його планують вирішити, перевівши їх на нову систему замовлень, яка дозволить позбавитись субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних.

. Його планують вирішити, перевівши їх на нову систему замовлень, яка дозволить позбавитись субсидування пасажирських перевезень коштом вантажних. Працюватимуть також над впровадженням електронного проїзного на залізничний транспорт.

на залізничний транспорт. Покращать безпеку залізничних перевезень. А в Україні з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних подій.

Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов заявляв, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники. Наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця.



Розділити компанію на 3 частини, 2 з яких приватизувати, пропонував також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.



Пасажирські перевезення є збитковими для компанії та фінансуються з доходів вантажних перевезень. Укрзалізниця прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень, якщо не почати реформувати галузь. При цьому компанія не отримує від держави грошей на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це передбачено законодавством.