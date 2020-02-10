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      Почему приватизация "Нафтогаза" пока невозможна: объяснение Геруса

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      Андрей Герус / facebook.com/andriy.gerus

      Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает невозможной приватизацию "Нафтогаза". Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища.

      Он, в частности, напомнил, что согласно закону об анбандлинге подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежат государству. Об этом Андрей Герус написал на своей фейсбук-странице.

      По теме: Укрзализныцю, Нафтогаз и Укрпочту приватизировать не будут: в Раде появился текст законопроекта

      Именно поэтому, по словам Геруса, в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни выведен на IPO.

      Что означает выход компании на IPO? Первичное публичное размещение акций компании (эмиссия). Это означает, что компания впервые выпускает свои акции на рынок, чтобы их могли купить инвесторы, которые никоим образом с ней не связаны.

      Отметим, что в Верховной Раде появился текст законопроекта, который утверждает перечень государственных объектов, не подлежащих приватизации. В частности, туда включили Укрзализныцю, Укрпочту и "Нафтогаз".

      Что предлагает Андрей Коболев

      Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате больших премий и зарплат. По мнению Коболева, благодаря приватизации "Нафтогаза" государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли. Он также считает, что действующий контракт госкомпании с "Газпромом" можно попробовать перевести непосредственно на нового оператора.

      По его словам, "Нафтогаз" можно также подготовить и к выходу на IPO в течение трех лет, поскольку все монопольные функции госкомпании исчерпались. Он также утверждает, что рисков для энергетической безопасности Украины нет.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Приватизация Нафтогаз Андрей Герус – новости
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