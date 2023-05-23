Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. По его словам, причина всех бед – Россия.
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Как удалось урегулировать конфликт
В Армении все же склоняются к мнению о необходимости признания территориальной целостности друг друга, поэтому соответственно между Баку и Степанакертом должен состояться диалог.
Как только отходит Россия, так сразу можно договориться о мире и сосуществовании, но на приемлемых для обеих странах условиях,
– подчеркнул Олег Жданов.
По его мнению, главное в разрешении всех конфликтов – чтобы Россия не мешала, потому что она всегда сеет раздор и провоцирует войну.
Олег Жданов рассказал, почему Россия тормозила решение армяно-азербайджанского вопроса: смотрите видео
Почему Россия всем мешает
Военный эксперт отметил, что Азербайджан и Армения выходят на финишную прямую, с чем их можно поздравить.
Вооруженный конфликт между странами продолжался 30 лет. Теперь есть шанс на подписание мирного договора и урегулирование всех вопросов.
Нужно вывести оттуда российских миротворцев, иначе там мира не будет,
– сосредоточил внимание он.
Теперь все республики, входившие в состав Советского Союза, станут независимыми.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: последние новости
- В феврале Европейский Союз запустил гражданскую миссию, чтобы стабилизировать ситуацию на армянско-азербайджанской границе. К ней в течение 2 лет будут привлечены около 100 человек, 50 из которых – невооруженные наблюдатели.
- В марте в Азербайджане заявили, что в Нагорном Карабахе снова произошло обострение. В частности, военный контингент региона открыл огонь по азербайджанским военным.
- Впрочем, 30 марта Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над Лачинским коридором, соединявший Нагорный Карабах с Арменией