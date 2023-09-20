Впрочем, на второй день "спецоперации" так называемая "власть" Нагорного Карабаха, оставшись без поддержки Армении и России, заявила о капитуляции. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал 24 Каналу о том, что процесс мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе будет трудным для всех сторон.

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Были договоренности между Россией и Турцией

Конфликт возник на линии разграничения Азербайджана с сепаратистским образованием так называемой "Нагорно-Карабахской республикой". Эта линия разграничения образовалась в результате войны 2020 года посредством договоренностей. И в течение 3 – 4 лет там должны быть урегулированы все проблемы, связанные с постконфликтным развитием региона.

Но руководство так называемой "республики" игнорировало любые переговоры с Азербайджаном и полагалась целиком на Россию.

В этом году были проведены переговоры и стороны приблизились к подписанию мирного соглашения. Однако по нескольким пунктам они не сходились:

Зангезурский коридор (транспортный коридор, который должен обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Она входит в состав Азербайджана, но полностью отделена от него территорией Армении – 24 Канал);

(транспортный коридор, который должен обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Она входит в состав Азербайджана, но полностью отделена от него территорией Армении – 24 Канал); коллективные права армянского населения на территории Нагорного Карабаха.

Накануне, вероятно, были достигнуты договоренности между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, а также, возможно, руководством Азербайджана, чтобы наказать Армению. У Азербайджана есть неотложная потребность, отвечающая международному праву, реализовать суверенитет на всей территории страны. И если Нагорный Карабах не хочет проводить переговоры, то его нужно заставить,

– подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

В то же время, поведение российских войск на линии разграничения свидетельствует о том, что Москва "умыла руки" и не выполняет свои обязательства как в отношении Армении, которая до сих пор остается членом ОДКБ, так и населения Нагорного Карабаха.

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Начнется процесс постконфликтного урегулирования

Также вопрос Нагорного Карабаха будет обсуждаться на международном уровне, в частности, на Совбезе ООН. Возможно принятие обязательной к исполнению резолюции, призывающей стороны остановиться.

Однако для Азербайджана важно, чтобы в так называемой "республике" были демонтированы все органы государственного управления и были разоружены незаконные формирования, находящиеся на территории Азербайджана.

"Дальше начнется процесс постконфликтного урегулирования. Он не будет легким, возможно, еще сложным, чем война", – подчеркнул Игорь Семиволос.

Нагорный Карабах Это территория, которая в соответствии с границами 1991 года принадлежит Азербайджану. Однако сейчас он ее контролирует частично. В настоящее время в регионе "власть" принадлежит представителям армянского большинства Нагорного Карабаха.

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