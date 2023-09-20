Втім на другий день "спецоперації" так звана "влада" Нагорного Карабаху, залишившись без підтримки Вірменії та Росії, заявила про капітуляцію. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів 24 Каналу про те, що процес мирного врегулювання конфлікту у Нагорному Карабаху буде важким для всіх сторін.

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Були домовленості між Росією та Туреччиною

Конфлікт виник на лінії розмежування Азербайджану з сепаратиським утворенням так званою "Нагірно-Карабахською республікою". Ця лінія розмежування утворилась внаслідок війни 2020 року в результаті домовленостей. І протягом 3 – 4 років там мали бути врегульовані всі проблеми, пов'язані з постконфліктним розвитком регіону.

Але керівництво так званої "республіки" ігнорувало будь-які переговори з Азербайджаном та покладалась цілком на Росію.

Цього року були проведені переговори і сторони наблизились до підписання мирної угоди. Проте по декількох пунктів вони не сходились:

Зангезурський коридор (транспортний коридор, що мав забезпечити транспортне сполучення між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою. Вона входить до складу Азербайджану, але повністю відділена від нього територією Вірменії – 24 Канал);

(транспортний коридор, що мав забезпечити транспортне сполучення між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою. Вона входить до складу Азербайджану, але повністю відділена від нього територією Вірменії – 24 Канал); колективні права вірменського населення на території Нагорного Карабаху.

Напередодні ймовірно були досягнуті домовленості між Реджепом Ердоганом та Владіміром Путіним, а також, можливо, керівництвом Азербайджану, щоб наказати Вірменію. У Азербайджану є нагальна потреба, яка відповідає міжнародному праву, реалізувати суверенітет на всій території країни. І якщо Нагорний Карабах не хоче проводити переговори, то його потрібно змусити,

– наголосив директор Центру близькосхідних досліджень.

Водночас поведінка російських військ на лінії розмежування свідчить про те, що Москва "умила руки" та не виконує свої зобов'язання як відносно Вірменії, яка досі залишається членом ОДКБ, так і до населення Нагорного Карабаху.

Якими будуть наслідки конфлікту в Нагірному Карабаху: дивіться відео

Почнеться процес постконфліктного врегулювання

Також питання Нагорного Карабаху буде обговорюватись на міжнародному рівні, зокрема на Раді безпеки ООН. Можливо ухвалення обов'язкової до виконання резолюції, яка буде закликати сторони зупинитися.

Проте для Азербайджану важливо, щоб у так званій "республіці" були демонтовані всі органи державного управління та були роззброєнні незаконні формування, які перебувають на території Азербайджану.

"Далі почнеться процес постконфліктного врегулювання. Він не буде легким, можливо ще складнішим, ніж війна", – підкреслив Ігор Семиволос.

Нагірний Карабах Це територія, яка відповідно до кордонів 1991 року, належить Азербайджану. Проте наразі він її контролює лише частково. Наразі в регіоні "влада" належить представникам вірменської більшості Нагірного Карабаху.

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