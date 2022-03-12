Детальнее о ситуации в области рассказал председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что оккупанты продолжают накапливать войска и обстреливают жилые массивы.
В Киевской области по состоянию на утро 12 марта идут ожесточенные бои сразу в нескольких населенных пунктах. В регионе есть четыре основных опасных направления, где пытаются продвинуться российские захватчики.
Детальнее о ситуации в области рассказал председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что оккупанты продолжают накапливать войска и обстреливают жилые массивы.
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