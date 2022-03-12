Детальніше про ситуацію в області розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він зауважив, що окупанти продовжують накопичувати війська й обстрілюють житлові масиви.

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Де тривають бої з ордою

Також вороги продовжують накопичувати техніку, якою намагаються вразити критичну інфраструктуру. Таким чином вони хочуть відрізати постачання води та опалення мирного населення.

Наші захисники дають відсіч ворогам у Баришівській, Калитянській та Великодимерській територіальних громадах. Всі вони в Броварському районі Київщини.

Які напрямки зараз найбільш небезпечні:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

Триває боротьба з диверсійними групами

Наразі в регіоні дуже часто звучить сигнал повітряної тривоги через можливі авіанальоти. Проте також є чимала загроза на землі.

Українські воїни постійно виявляють і знешкоджують диверсійні групи ворогів. Слід зауважити, що ці орки продовжують становити загрозу мирних жителів, які намагаються евакуюватись.

Евакуація відбувається через кілька гуманітарних коридорів з різних населених пунктів:

Гостомелю;

Козаровичі;

Микуличі;

Андріївка;

Макарів;

Бородянка.

Окрім цього, поки тривають бої, українська влада спільно з волонтерами намагаються допомогти людям, які не можуть виїхати. Тому вже направили гуманітарну допомогу в 7 районів Київщини.

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Читайте текст допису з телеграму Олексія Кулеби:

Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса; Буча – Ірпінь – Гостомель; Макарів; північ Вишгородського району.

Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Сьогодні відбувається продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичі, Микуличі, Андріївка, Макарів, Бородянка. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.