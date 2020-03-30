Наиболее критичными для Украины являются следующие три недели, – Кулеба
В Украине уже зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что самыми тяжелыми будут следующие три недели.
О сложности в борьбе с коронавирусом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал "Европейской правде".
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Я думаю, что наиболее критичными являются следующие три недели. В этот период мы увидим динамику прироста и способность нашей системы здравоохранения выдерживать это давление,
– отметил Кулеба.
По его словам, дальше будут анализировать ситуацию в других странах мира. Ведь явление пандемии является уникальным для всех. Кулеба добавил, что все затянется на месяцы.
Министр также отметил, что пока сложно говорить о возможности восстановления авиаперевозок, даже до конца года.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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