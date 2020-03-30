18:04
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Наиболее критичными для Украины являются следующие три недели, – Кулеба

      - Читати новину українською
      Кулеба заявил, что наиболее критичными для Украины являются следующие три недели / rbc.ua

      В Украине уже зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что самыми тяжелыми будут следующие три недели.

      О сложности в борьбе с коронавирусом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал "Европейской правде".

      Читайте также Консультативный совет по ОРДЛО пока затормозили, – Кулеба

      Я думаю, что наиболее критичными являются следующие три недели. В этот период мы увидим динамику прироста и способность нашей системы здравоохранения выдерживать это давление,
      – отметил Кулеба.

      По его словам, дальше будут анализировать ситуацию в других странах мира. Ведь явление пандемии является уникальным для всех. Кулеба добавил, что все затянется на месяцы.

      Министр также отметил, что пока сложно говорить о возможности восстановления авиаперевозок, даже до конца года.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины авиация Здоровье Карантин в Украине 2020 Министерство внутренних дел Дмитрий Кулеба – новости Коронавирус в Украине
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:48 Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставок
      Новини України 4968
      сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
      Новини України 13407
      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6253
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 89127
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 17780
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124952
      сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
      Лікування 22674
      сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
      Новини України 27170
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:35 Коронавирус – стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 16:39 Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 16:07 Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина
      Сергій Фурса
      Залиште відгук