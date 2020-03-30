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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Найбільш критичними для України є наступні три тижні, – Кулеба

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      Кулеба заявив, що найбільш критичними для України є наступні три тижні / rbc.ua

      В Україні вже зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що найважчими будуть наступні три тижні.

      Про складнощі у боротьбі з коронавірусом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів "Європейській правді".

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      Я думаю, що найбільш критичними є наступні три тижні. У цей період ми побачимо динаміку приросту і здатність нашої системи охорони здоров’я витримувати цей тиск,
      – зазначив Кулеба.

      За його словами, далі аналізуватимуть ситуацію в інших країнах світу. Адже явище пандемії є унікальним для всіх. Кулеба додав, що все затягнеться на місяці.

      Міністр також зазначив, що наразі складно говорити про можливість відновлення авіаперевезень, навіть до кінця року.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.


      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я авіація Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Дмитро Кулеба – новини Коронавірус в Україні Новини України
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