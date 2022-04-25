"На**й, хату вскрыли": оккупанты хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине

Российские захватчики хвастаются, что научились "грамотно мародерить" в Украине. Они радуются что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное можно было беспрепятственно переправить в Россию.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских оккупантов, которые перехватила СБУ. В частности, один оккупант радуется, что украл дорогой компьютер в одном из сел и всякие "мелочи", к примеру золото.

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Его мать выразила обеспокоенность лишь относительно того, что у ее сынишки могут забрать то, что он награбил.

Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, на**й, дом вскрыли. И знаешь, что я вынес оттуда? Компьютер, на**й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу,

– радуется захватчик.

Когда его мать сказала, что у него наверняка могут отобрать награбленное, он спокойно ответил, что не заберут, ведь они знают, "куда заныкать" и все "грамотно" делают. На что женщина выразила только восхищенное изумление.

Что ж, наши доблестные ВСУ продолжают давать врагу уроки вежливости. В настоящее время их уже усвоили около 22 тысяч захватчиков,

– добавили в СБУ.