"На**й Украину, не едьте сюда": на странице сестры Сенцова появилось неоднозначное сообщение

Двоюродная сестра Олега Сенцова опубликовала неожиданное заявление. Наталья Каплан сообщила, что покидает Украину – страну, гражданство которой получила несколько лет назад. До этого она жила в Москве.

Женщина заявила, что все 5 лет пребывания в Украине были для нее адом. В то же время она призвала других не приезжать сюда, при этом – использовала брань.

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На**й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой,

– написала Каплан.

Скорее всего, говоря о доме, она подразумевает Россию. Ведь раньше Каплан была гражданкой именно этой страны, а украинское гражданство сестра Сенцова получила только в 2019 году.

Впоследствии на странице Каплан появилося новое сообщение. "Украина посылала меня на**й 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ написала. Так отпишитесь вы. Не сс*те, Путину не продамся, он для меня враг гораздо дольше, чем для Украины", – уточнила женщина.

Как отреагировали в сети

Пользователи сети озадачены таким заявлением. Многие предположили, что страницу журналистки могли взломать. Впрочем, в комментариях она ответила, что это не так. "Меня не взломали. Но я здесь буквально умираю. Не могу здесь жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, не братья", – говорится в сообщении. Когда ее спросили, общалась ли она об этом с братом, Каплан ответила: "На**й брата".

Мы не можем утверждать, что сообщение написала именно Каплан. Если появится новая информация, мы добавим ее в новость. Сам Сенцов пока никак не отреагировал на слова сестры.

Поскольку слова Каплан свидетельствуют о том, что она возвращается в Россию, в комментариях ее также предостерегают, что там может быть опасно – как сестре Сенцова и представительнице ЛГБТ-сообщества. "Если не нравится в Украине, попробуйте соседние страны", – порекомендовали ей.

"В России тебе крышка, ты и сама знаешь. Долго впрягалась за другого человека, для себя ничего не делала, сейчас все потеряло смысл. Надеюсь, тебе помогут", – пишут в соцсети. Многие возмущены бранными словами Каплан об Украине, о чем ей и говорят в ответ на сообщение.

К Каплан обратилась мать дочери Сенцова

Интересно, что на слова Каплан отреагировала Юлия Бабич, которая является матерью третьего ребенка Олега Сенцова. "Пост удаляем." На**й брата" оставляем. Но кроме брата в Украине еще есть маленькая родственница", – написала она. И добавила, что охотно даст деньги в долг, если для Каплан так будет комфортнее, и также предложила помощь с жильем.

Мать дочери Сенцова обратилась к Каплан / Скриншот

Что еще пишут люди:

"Пока не будет видео и/или подтверждения от Oleg Sentsov, буду считать, что страницу сломано. Реагировать пока не вижу смысла";

"Ты могла бы написать: "Я еду на**й с Украины", и мы бы к этому факту отнеслись с пониманием";

"Зато в РФ с флэш-роялем из коммунистов и чекистов на выборах в Госдуму все супер";

"Не удивляюсь такой реакции. Украинская бюрократия кого хочешь доведет, а в сфере работы с иностранцами – тем более";

тем более"; "Вы – с амое большое разочарование за последние много лет. Мне даже нечего вам сказать. Это плевок в лицо".

"Я перепутала туризм с эмиграцией"

Впоследствии в комментариях к этому неоднозначному сообщению Каплан решила объяснить еще несколько нюансов. В частности – обратилась к тем, кто в комментариях вспоминает о Сенцове и ней как его сестре. Журналистка подчеркнула, что они – лишь двоюродные родственники. Мол, брату требовалась помощь, она помогла и на этом все. "Он мне ничего не должен, я пока у него заняла, но я отдам. Если бы на его месте был кто-то другой из знакомых, я бы тоже "впряглась". На этом точка. Просто отписывайтесь, мне реально по**й на негативные комменты", – отметила Каплан.

Для тех, кто в танке: Украина не Россия, а я перепутала туризм с эмиграцией. Я не справилась, я не смогла. Больше не могу,

– подчеркнула она.

"Просто от**битесь, мне больше ничего отдать. У меня здесь нет ничего, вообще ничего. Там я хотя бы жила. Так, было больно, но я жила, а здесь просто задыхаюсь. Но это не ваша проблема и не ваша вина, просто я не справилась", – объяснила свои слова журналистка.