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      Найденные в грузовике в Англии мертвые мигранты прибыли из Китая

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      Грузовик, в котором нашли тела 39 мигрантов в Англии
      Грузовик, в котором нашли тела 39 мигрантов в Англии / twitter.com/CP24

      Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая. Это – 31 мужчина и 8 женщин.

      Пока полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, не сообщила, что погибшие опознаны, сообщают BBC News и ITV News.

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      39 мертвых людей были найдены в ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе. Этот трейлер прибыл туда на пароме из Бельгии.

      Эти люди могли просто не выжить во время возможного нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      В рамках расследования дела о массовом убийстве полиция задержала водителя тягача, который вез трейлер. Это – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

      Мо Робінсон вантажівка 39 тіл Англія
      Водитель тягача Мо Робинсон, которого задержала полиция по делу о массовом убийстве / Фото с фейсбук-страницы Робинсона

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Великобритания Криминальные новости Расследования Китай Жертвы
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