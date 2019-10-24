Найденные в грузовике в Англии мертвые мигранты прибыли из Китая

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая. Это – 31 мужчина и 8 женщин.

Пока полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, не сообщила, что погибшие опознаны, сообщают BBC News и ITV News.

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39 мертвых людей были найдены в ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе. Этот трейлер прибыл туда на пароме из Бельгии.

Эти люди могли просто не выжить во время возможного нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

В рамках расследования дела о массовом убийстве полиция задержала водителя тягача, который вез трейлер. Это – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.



Водитель тягача Мо Робинсон, которого задержала полиция по делу о массовом убийстве / Фото с фейсбук-страницы Робинсона