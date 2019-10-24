Знайдені у вантажівці в Англії мертві мігранти прибули з Китаю

Усі 39 осіб, чиї тіла були знайдені у вантажівці в Англії, були громадянами Китаю. Це – 31 чоловік та 8 жінок.

Поки що поліція графства Ессекс, на території якого була знайдена вантажівка, не повідомила, що загиблі опізнані, повідомляють BBC News та ITV News.

Читайте також: Автобус з людьми та вантажівка зіткнулися на Рівненщині: є загиблий

39 мертвих людей були знайдені в ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі. Цей трейлер прибув туди на поромі з Бельгії.

Ці люди могли просто не вижити під час ймовірної нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

У межах розслідування справи про масове вбивство поліція затримала водія тягача, який віз трейлер. Це – 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон.



Водій тягача Мо Робінсон, якого затримала поліція у справі про масове вбивство / Фото з фейсбук-сторінки Робінсона