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      Знайдені у вантажівці в Англії мертві мігранти прибули з Китаю

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      Вантажівка, в якій знайшли тіла 39 мігрантів в Англії
      Вантажівка, в якій знайшли тіла 39 мігрантів в Англії / twitter.com/CP24

      Усі 39 осіб, чиї тіла були знайдені у вантажівці в Англії, були громадянами Китаю. Це – 31 чоловік та 8 жінок.

      Поки що поліція графства Ессекс, на території якого була знайдена вантажівка, не повідомила, що загиблі опізнані, повідомляють BBC News та ITV News.

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      39 мертвих людей були знайдені в ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі. Цей трейлер прибув туди на поромі з Бельгії.

      Ці люди могли просто не вижити під час ймовірної нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

      У межах розслідування справи про масове вбивство поліція затримала водія тягача, який віз трейлер. Це – 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон.

      Мо Робінсон вантажівка 39 тіл Англія
      Водій тягача Мо Робінсон, якого затримала поліція у справі про масове вбивство / Фото з фейсбук-сторінки Робінсона

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Велика Британія Жертви Китай Розслідування Кримінальні новини
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