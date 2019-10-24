Автобус з людьми та вантажівка зіткнулися на Рівненщині: є загиблий

На автодорозі Київ – Варшава поблизу міста Сарни на Київщині сталося зіткнення пасажирського автобуса Neoplan з вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП щонайменше одна людина загинула та сильно понівечило салон автобуса.

Як повідомили в управлінні ДСНС Рівненської області, інцидент трапився близько 3:25 24 жовтня біля села Федорівка Сарненського району. Автобус рухався з Києва до Варшави. На місці інциденту загинув другий водій, який перебував з правої частини автобуса. Аби витягнути його тіло з понівеченого салону, рятувальники змушеними були застосувати спецобладнання.

Зверніть увагу! У Росії два авто на швидкості врізалися у натовп перехожих на зебрі: відео

Крім того, ще троє дорослих пасажирів автобуса отримали забійні рани – усіх госпіталізовано до травматологічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Щодо решти, то їм медики надали необхідну медичну допомогу, і вони від госпіталізації відмовилися. Натомість їх доправили до актової зали Патрульної поліції у Сарнах. Загалом в автобусі їхала 31 людина, серед яких 13 – підлітки віком 13 – 16 років.

На місці пригоди працювали три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини інциденту встановлюють працівники поліції.

Місце зіткнення автобусу та вантажівки на Рівненщині

До слова, нещодавно у Чехії автобус з 12 українськими заробітчанами виїхав за межі траси та перекинувся. На щастя, у результаті ніхто не загинув, щоправда 10 людей (7 чоловіків і 3 жінки) зазнали поранень.