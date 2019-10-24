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      Автобус з людьми та вантажівка зіткнулися на Рівненщині: є загиблий

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      На Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: щонайменше 1 людина загинула, трьох поранено
      На Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою: щонайменше 1 людина загинула, трьох поранено / Пресслужба ДСНС

      На автодорозі Київ – Варшава поблизу міста Сарни на Київщині сталося зіткнення пасажирського автобуса Neoplan з вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП щонайменше одна людина загинула та сильно понівечило салон автобуса.

      Як повідомили в управлінні ДСНС Рівненської області, інцидент трапився близько 3:25 24 жовтня біля села Федорівка Сарненського району. Автобус рухався з Києва до Варшави. На місці інциденту загинув другий водій, який перебував з правої частини автобуса. Аби витягнути його тіло з понівеченого салону, рятувальники змушеними були застосувати спецобладнання.

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      Крім того, ще троє дорослих пасажирів автобуса отримали забійні рани – усіх госпіталізовано до травматологічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Щодо решти, то їм медики надали необхідну медичну допомогу, і вони від госпіталізації відмовилися. Натомість їх доправили до актової зали Патрульної поліції у Сарнах. Загалом в автобусі їхала 31 людина, серед яких 13 – підлітки віком 13 – 16 років.

      На місці пригоди працювали три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини інциденту встановлюють працівники поліції.

      Місце зіткнення автобусу та вантажівки на Рівненщині 

      До слова, нещодавно у Чехії автобус з 12 українськими заробітчанами виїхав за межі траси та перекинувся. На щастя, у результаті ніхто не загинув, щоправда 10 людей (7 чоловіків і 3 жінки) зазнали поранень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Транспорт Кримінальні новини Аварії та ДТП Рівне Жертви
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