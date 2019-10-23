У Росії два авто на швидкості врізалися у натовп перехожих на зебрі: відео
22 жовтня у Петербурзі після зіткнення два авто влетіли у перехожих. Від удару постраждали п'ятеро пішоходів та один з водіїв.
Легковики Volkswagen і Renault зіштовхнулися посеред Лермонтовського проспекту. Після удару обидва авто на швидкості в’їхали у натовп людей. Одна з машин перевернулася на дах.
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Як повідомляє Інтерфакс, постраждали шестеро: п’ять пішоходів у стані середньої тяжкості. Постраждав і один з водіїв – його стан важкий.
На щастя, обійшлося без загиблих.
Дивіться момент зіткнення – відео з камер спостереження
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