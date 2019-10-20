В Чехії перекинувся автобус із українцями: що відомо – фото

Аварія сталася, коли автобус виїхав за межі траси. Це сталося в ніч на 20 жовтня поблизу села Несовіце по дорозі в Брно. В автобусі перебувало 12 українських заробітчан.

З них десятеро отримали травми: 7 чоловіків та 3 жінки. На щастя, обійшлося без жертв. Про інцидент інформує пресслужба Пожежної частини Південно-Моравського краю.

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В ніч на 20 жовтня сталася аварія мікроавтобуса на трасі I/50 біля Несовіце в районі Вишкова,

– мовиться у повідомленні.

Так, мікроавтобус з 12 пасажирами злетів з дороги та перекинувся на дах.



Аварія з мікроавтобусом з українцями в Чехії/ фото HZS JMK

Першу допомогу постраждалим українцям надавали чеські пожежники. Під час рятувальних робіт рух на дорозі зупинили.



Аварія з українцями в Чехії/ фото HZS JMK



Аварія з мікроавтобусом українців в Чехії/ фото HZS JMK



Мікроавтобус з'їхав у поле з траси та перекинувся/ фото HZS JMK



В Чехії українці потрапили в ДТП/ фото HZS JMK

Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Втім, за попередньою інформацією, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.