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      В Чехії перекинувся автобус із українцями: що відомо – фото

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      В Чехії трапилась ДТП з українцями
      В Чехії трапилась ДТП з українцями / HZS JMK

      Аварія сталася, коли автобус виїхав за межі траси. Це сталося в ніч на 20 жовтня поблизу села Несовіце по дорозі в Брно. В автобусі перебувало 12 українських заробітчан.

      З них десятеро отримали травми: 7 чоловіків та 3 жінки. На щастя, обійшлося без жертв. Про інцидент інформує пресслужба Пожежної частини Південно-Моравського краю.

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      В ніч на 20 жовтня сталася аварія мікроавтобуса на трасі I/50 біля Несовіце в районі Вишкова,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, мікроавтобус з 12 пасажирами злетів з дороги та перекинувся на дах.

      ДТП аварія Чехія українці
      Аварія з мікроавтобусом з українцями в Чехії/ фото HZS JMK

      Першу допомогу постраждалим українцям надавали чеські пожежники. Під час рятувальних робіт рух на дорозі зупинили.

      Чехія ДТП українці
      Аварія з українцями в Чехії/ фото HZS JMK

      Чехія ДТП
      Аварія з мікроавтобусом українців в Чехії/ фото HZS JMK

      Чехія українці ДТП
      Мікроавтобус з'їхав у поле з траси та перекинувся/ фото HZS JMK

      Чехія ДТП
      В Чехії українці потрапили в ДТП/ фото HZS JMK

      Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Втім, за попередньою інформацією, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Чехія Аварії та ДТП Постраждалі
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