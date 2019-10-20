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      Патрульні врізались у бетонний стовп в Миколаєві: один загнув – фото

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      У Миколаєві внаслідок ДТП загинув патрульний поліцейський, ще один у важкому стані
      У Миколаєві внаслідок ДТП загинув патрульний поліцейський, ще один у важкому стані / Ілюстративне фото

      У Миколаєві в результаті аварії загинув 25-річний патрульний Ігор Озеров. За життя сержанта поліції Сергія Афанасьєва борються лікарі – він отримав важкі травми.

      Opel Vectra виїхав на узбіччя дороги та врізався у бетонний стовп, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

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      Смертельна аварія сталася пізно ввечері 19 жовтня на Богоявленському проспекті, що в Корабельному районі Миколаєва.

      Патрульний разом зі своїм товаришем, також патрульним 1 батальйону сержантом поліції Сергієм Афанасьєвим, їхали на власному авто. За кермом був Сергій. Він не впорався з керуванням та потрапив у ДТП,
      – мовиться у повідомленні. 

      Наразі усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. 

      ДТП Поліція Миколаїв
      Фото з місця Аварії/ Джерело: mk.npu.gov.ua

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Миколаєва Поліція
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