Патрульні врізались у бетонний стовп в Миколаєві: один загнув – фото

У Миколаєві в результаті аварії загинув 25-річний патрульний Ігор Озеров. За життя сержанта поліції Сергія Афанасьєва борються лікарі – він отримав важкі травми.

Opel Vectra виїхав на узбіччя дороги та врізався у бетонний стовп, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Знайте більше: Поліцейський загинув у ДТП у Дніпрі: деталі та фото

Смертельна аварія сталася пізно ввечері 19 жовтня на Богоявленському проспекті, що в Корабельному районі Миколаєва.

Патрульний разом зі своїм товаришем, також патрульним 1 батальйону сержантом поліції Сергієм Афанасьєвим, їхали на власному авто. За кермом був Сергій. Він не впорався з керуванням та потрапив у ДТП,

– мовиться у повідомленні.

Наразі усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.



Фото з місця Аварії/ Джерело: mk.npu.gov.ua