Патрульные врезались в бетонный столб в Николаеве: один погиб – фото

В Николаеве в результате аварии погиб 25-летний патрульный Игорь Озеров. За жизнь сержанта полиции Сергея Афанасьева борются врачи – он получил тяжелые травмы.

Opel Vectra выехал на обочину дороги и врезался в бетонный столб, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Смертельная авария произошла поздно вечером 19 октября на Богоявленском проспекте, что в Корабельном районе Николаева.

Патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона, сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП,

– говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.



Фото с места Аварии / Источник: mk.npu.gov.ua