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      Патрульные врезались в бетонный столб в Николаеве: один погиб – фото

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      В Николаеве в результате ДТП погиб патрульный полицейский, еще один в тяжелом состоянии
      В Николаеве в результате ДТП погиб патрульный полицейский, еще один в тяжелом состоянии / Иллюстративное фото

      В Николаеве в результате аварии погиб 25-летний патрульный Игорь Озеров. За жизнь сержанта полиции Сергея Афанасьева борются врачи – он получил тяжелые травмы.

      Opel Vectra выехал на обочину дороги и врезался в бетонный столб, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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      Смертельная авария произошла поздно вечером 19 октября на Богоявленском проспекте, что в Корабельном районе Николаева.

      Патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона, сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

      ДТП Поліція Миколаїв
      Фото с места Аварии / Источник: mk.npu.gov.ua

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Николаева Аварии и ДТП
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