В Чехии перевернулся автобус с украинцами: что известно – фото

Авария произошла, когда автобус выехал за пределы трассы. Это произошло в ночь на 20 октября вблизи села Несовице по дороге в Брно. В автобусе находилось 12 украинских заробитчан.

Из них десять получили травмы: 7 мужчин и 3 женщины. К счастью, обошлось без жертв. Об инциденте информирует пресс-служба пожарной части Южно-Моравского края.

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В ночь на 20 октября произошла авария микроавтобуса на трассе I/50 возле Несовице в районе Вышкова,

– говорится в сообщении.

Так, микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу.



Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK

Первую помощь пострадавшим украинцам оказывали чешские пожарные. Во время спасательных работ движение на дороге остановили.



Авария с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK



Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK

Микроавтобус съехал в поле с трассы и перевернулся/ фото HZS JMK

В Чехии украинцы попали в ДТП/ фото HZS JMK

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Впрочем, по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем.