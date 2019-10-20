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      В Чехии перевернулся автобус с украинцами: что известно – фото

      82 Читати новину українською
      В Чехии произошло ДТП с украинцами
      В Чехии произошло ДТП с украинцами / HZS JMK

      Авария произошла, когда автобус выехал за пределы трассы. Это произошло в ночь на 20 октября вблизи села Несовице по дороге в Брно. В автобусе находилось 12 украинских заробитчан.

      Из них десять получили травмы: 7 мужчин и 3 женщины. К счастью, обошлось без жертв. Об инциденте информирует пресс-служба пожарной части Южно-Моравского края.

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      В ночь на 20 октября произошла авария микроавтобуса на трассе I/50 возле Несовице в районе Вышкова,
      – говорится в сообщении.

      Так, микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу.

      ДТП аварія Чехія українці
      Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK

      Первую помощь пострадавшим украинцам оказывали чешские пожарные. Во время спасательных работ движение на дороге остановили.

      Чехія ДТП українці
      Авария с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK

      Чехія ДТП
      Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK

      Чехія українці ДТП Микроавтобус съехал в поле с трассы и перевернулся/ фото HZS JMK

      Чехія ДТП

      В Чехии украинцы попали в ДТП/ фото HZS JMK

      Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Впрочем, по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Постраждалі Аварии и ДТП Чехия
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