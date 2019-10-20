В Чехии перевернулся автобус с украинцами: что известно – фото
Авария произошла, когда автобус выехал за пределы трассы. Это произошло в ночь на 20 октября вблизи села Несовице по дороге в Брно. В автобусе находилось 12 украинских заробитчан.
Из них десять получили травмы: 7 мужчин и 3 женщины. К счастью, обошлось без жертв. Об инциденте информирует пресс-служба пожарной части Южно-Моравского края.
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В ночь на 20 октября произошла авария микроавтобуса на трассе I/50 возле Несовице в районе Вышкова,
– говорится в сообщении.
Так, микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу.
Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK
Первую помощь пострадавшим украинцам оказывали чешские пожарные. Во время спасательных работ движение на дороге остановили.
Авария с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK
Авария с микроавтобусом с украинцами в Чехии/ фото HZS JMK
Микроавтобус съехал в поле с трассы и перевернулся/ фото HZS JMK
В Чехии украинцы попали в ДТП/ фото HZS JMK
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Впрочем, по предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем.