Автобус с людьми и грузовик столкнулись на Ровненщине: есть погибший

На автодороге Киев – Варшава вблизи города Сарны в Киевской области произошло столкновение пассажирского автобуса Neoplan с грузовым автомобилем. В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб и сильно искорежило салон автобуса.

Как сообщили в управлении ГСЧС Ровненской области, инцидент произошел около 3:25 24 октября возле села Федоровка Сарненского района. Автобус двигался из Киева в Варшаву. На месте инцидента погиб второй водитель, который находился с правой части автобуса. Чтобы извлечь его тело из искореженного салона спасатели были вынуждены применить спецоборудование.

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Кроме того, еще трое взрослых пассажиров автобуса получили раны – всех госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы. Что касается остальных, то им медики оказали необходимую медицинскую помощь, и они от госпитализации отказались. Вместе с тем их доставили в актовый зал патрульной полиции в Сарнах. Всего в автобусе ехал 31 человек, среди которых 13 – подростки в возрасте 13 – 16 лет.

На месте происшествия работали три единицы спецтехники и 9 спасателей. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

Место столкновения автобуса и грузовика в Ровненской области

К слову, недавно в Чехии автобус с 12 украинскими заробитчанами выехал за пределы трассы и перевернулся. К счастью, в результате никто не погиб, правда 10 человек (7 мужчин и 3 женщины) получили ранения.