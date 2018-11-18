Найдено субмарину San Juan: в Аргентине объявлен траур

Власти Аргентины объявили национальный трехдневный траур после того, как была обнаружена субмарина San Juan, затонувшая год назад.

Об этом сообщил президент страны Маурисио Макри в обращении по поводу обнаружения субмарины опубликованном на странице политика в Facebook.

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Аргентинский лидер объявил о траур после получения подтверждения о находке субмарины. По всей Аргентине будут приспущены национальные флаги.

Подводная лодка затонула около года назад, но только в ночь на 17 ноября субмарину удалось найти при участии частной американской компании Ocean Infinity.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan перестал выходить на связь 15 ноября 2017, когда она находилась у берегов провинции Санта-Крус. В момент инцидента на борту находились 44 члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Основная версия причины инцидента – взрыв на борту субмарины.