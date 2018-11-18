Знайдено субмарину San Juan: в Аргентині оголошено траур

Влада Аргентини оголосила національний триденний траур після того, як була виявлена субмарина San Juan, що затонула рік тому.

Про це повідомив президент країни Маурісіо Макрі у зверненні з приводу виявлення субмарини опублікованому на сторінці політика у Facebook.

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Аргентинський лідер оголосив про траур після отримання підтвердження про знахідку субмарини. По всій Аргентині приспустять національні прапори.

Підводний човен затонув близько року тому, але тільки в ніч на 17 листопада субмарину вдалося знайти за участі приватної американської компанії Ocean Infinity.

Дизель-електричний підводний човен San Juan перестав виходити на зв'язок 15 листопада 2017 року, коли він перебував біля берегів провінції Санта-Крус. У момент інциденту на борту перебували 44 члени екіпажу. За попередніми даними, всі вони загинули. Основна версія причини інциденту – вибух на борту субмарини.