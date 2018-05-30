Накануне убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ

В Киев 3 мая прибыл киллер Федеральной службы безопасности России, уроженец Чечни Валид Лурахманов, известный по кличке "Валидол". Этот же киллер имеет имя Александр Смирнов.

Об этом в начале мая сообщало издание "Кавказцентр".

Читайте также: Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно

Пока неясно, с какой целью он туда приехал. Судя по всему, "Валидол" приехал в Украину по поддельному паспорту. Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украину с целью организовать убийство,

– отмечается в сообщении издания.

Известно, что в 2016 году "Валидол" был арестован в Турции. Его обвиняли в убийстве заместителя представителя Нохчийчоь Имарата Кавказ за рубежом Абдулвахида Эдильгериева, а также в планировании других убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.

В то же время турецкие СМИ со ссылкой на власть сообщали, что были арестованы агенты российских спецслужб. Следствие тогда полностью доказало вину киллеров. Генпрокуратура Стамбула требовала всего 37 лет заключения для агентов ФСБ, обвиненных в шпионаже, подделке документов и умышленном убийстве.

Однако уже вскоре, а именно в 2017 году, "Валидол" вместе с сообщником был выдан России в обмен на освобождение арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Читайте также: Очевидно, за ним следили, потому что Бабченко вчера не должен был быть в Киеве, – продюсер ATR

Как отметило издание Texty.org.ua, "Валидол" визуально похож на подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, чей фоторобот распространила полиция.



Фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко и киллер "Валидол"

Напомним, российского журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве в собственном доме. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Главными версиями следствия является профессиональная деятельность и гражданская позиция.



24 Канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.