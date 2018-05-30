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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Напередодні вбивства Бабченка до Києва прибув кілер ФСБ "Валідол", – ЗМІ

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Кілер
Кілер "Валідол" / Фото з вільних мереж

До Києва 3 травня прибув кілер Федеральної служби безпеки Росії, уродженець Чечні Валід Лурахманов, відомий за кличкою "Валідол". Цей же кілер має ім’я Олександр Смирнов.

Про це на початку травня повідомляло видання "Кавказцентр".

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Поки неясно, з якою метою він туди приїхав. Судячи з усього, "Валідол" приїхав в Україну за підробленим паспортом. Не виключено, що кілер ФСБ націлився на чергову жертву за завданням Луб'янки і пробрався в Україну з метою організувати вбивство,
– наголошується у повідомленні видання.

Відомо, що у 2016 році "Валідол" був арештований у Туреччині. Його звинувачували у вбивстві заступника представника вілаяту Нохчийчоь Імарату Кавказ за кордоном Абдулвахіда Едільгеріева, а також у плануванні інших вбивств чеченців та у шпигунстві на користь Росії.

В той же час турецькі ЗМІ з посиланням на владу повідомляли, що були заарештовані агенти російських спецслужб. Слідство тоді повністю довело вину кілерів. Генпрокуратура Стамбула вимагала загалом 37 років ув'язнення для агентів ФСБ, звинувачених у шпигунстві, підробці документів та замовному вбивстві.

Проте вже невдовзі, а саме у 2017 році, "Валідол" разом зі спільником був виданий Росії в обмін на звільнення заарештованих і засуджених в окупованому Криму Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

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Як зазначило видання Texty.org.ua, "Валідол" є візуально схожим на підозрюваного у вбивстві російського журналіста Аркадія Бабченка, чий фоторобот поширила поліція.

Фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка та кілер
Фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка та кілер "Валідол"

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Головними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

 

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Росії Кримінальні новини журналісти ФСБ
Джерело: 24 Канал
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