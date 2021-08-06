Российские СМИ и наказание для родителей: дети рассказали о жизни на оккупированных территориях

"Я более двух дней добирался в Киев из Донецка", – рассказывает Артем, участник подготовительных курсов для поступающих с оккупированных территорий. Ради учебы в Украине парень через Ростов, Белгород и Харьков приехал в столицу государства, о котором не может свободно высказываться в так называемой "ДНР".

Спасла бабушка

На дорогу уже студент Национального университета пищевых технологий потратил почти 20 тыс. грн. Эти деньги ему дала бабушка. "Пооткладывала с пенсии", – объясняет Артем.

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Благодаря квоте-2 он с сентября будет бесплатно изучать компьютерные науки, а также получать социальную стипендию. Вернуться в Донецк парень не может, поскольку тогда его заберут в армию. А если ты входишь во властные структуры, то "становишься невыездным".

Подготовительные курсы Минреинтеграции совместно с Минобразования ввели их для поступающих с оккупированных территорий, чтобы помочь им адаптироваться на новом месте. С 29 июня по 31 августа абитуриент бесплатно может наверстать пробелы в знаниях по выбранным предметам. На время подготовки к обучению в учреждениях высшего образования ему выделяют место в общежитии одного из Минреинтеграции совместно с Минобразования ввели их для поступающих с оккупированных территорий, чтобы помочь им адаптироваться на новом месте. С 29 июня по 31 августа абитуриент бесплатно может наверстать пробелы в знаниях по выбранным предметам. На время подготовки к обучению в учреждениях высшего образования ему выделяют место в общежитии одного из 23 вузов , на базе которых проходят занятия. Выплачивают и 4 588 грн ежемесячно.

В этом году около 200 переселенцев принимают участие в таких курсах, говорит член образовательного комитета ВРУ Роман Грищук. Он добавляет, что абитуриенты с оккупированных территорий почти со стопроцентной вероятностью поступают на бюджет в выбранный государственный университет. И это даже без сдачи ВНО.

Комендантский час и тюрьма

22 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение порядка въезда – выезда из ВОТ Украины. Грищук уверяет, Верховная Рада приняла закон прежде всего, чтобы упростить процедуру пересечения границы для абитуриентов, в частности отменить админштраф.

"Из Донецка детям трудно выехать, ведь у них (в ОРДО – 24 канал) есть правило одного выезда. Их просто в ответ на эту историю местные власти могут посадить в тюрьму. Обычно они из "ДНР" выезжают по паспорту "республики" в Россию, а из РФ уже по ID-карте – в Украину. Раньше могли и по свидетельствам рождения, однако потом им запретили", – подчеркнул он.

Детям, которые закончили школу в ОРДЛО или оккупированном РФ Крыму, не нужно сдавать ВНО для поступления в украинские вузы / Фото: Алина Туришин

Грищук вспоминает, как отец одного из слушателей курсов позвонил ему и пожаловался на трудности жизни в Макеевке (с 2014 года контролируется боевиками – 24 канал).

В городе действует комендантский час. Если дети приехали на полчаса позже домой, то их родители могут отправить в изолятор,

– подчеркнул член образовательного комитета.

"Жители Крыма едут в Россию, чтобы не рисковать"

В этом году София окончила школу в Севастополе. Она поступила на "системный анализ" в КПИ им. Игоря Сикорского. На подготовительных курсах девушка усиленно изучает математику и пытается привыкнуть к новому дому.

"Многие мои одноклассники будут учиться в краснодарских университетах, кто-то уехал в столицу – Москву. Главное – не оставаться в Крыму, ведь дипломы не котируются. Да и если ты поступишь в Крыму на бюджет, то на бюджете в Украине учиться уже не сможешь. Придется платить контракт", – рассказывает она.

Украинские власти надеются, все больше детей будут поступать в вузы Украины / Фото: Алина Туришин

София уверяет, "жители Крыма едут в Россию, чтобы не рисковать". Да и не у всех выпускников крымских школ есть украинский паспорт. Поэтому те, кто успешно сдали Единый государственный экзамен (аналог ВНО в РФ – 24 канал) без колебаний выбирают Российскую Федерацию.

В так называемой "ЛНР" дети также не хотят продолжать обучение, потому что выпускники бюджетной формы должны потом в течение пяти лет отрабатывать выделенные "республикой" деньги, говорит Настя, выпускница одной из школ Кадиевки (Стаханова – название города, которое сохранилось – 24 канал).

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Большинство ее одноклассников поступили в российские учреждения высшего образования. Остаться в "республике” никто не хотел. В Кадиевке действует комендантский час с 23:00 до 4:00. Ночью улицы города патрулируют, а нарушителей арестовывают, вспоминает девушка.

Идеология "русского мира" и выбор

Кирилл переехал в Киев из Луганска. Уже осенью он начнет изучать психологию в НПУ имени М. П. Драгоманова. О подготовительных курсах на базе университетов узнал от мамы. "Она у меня просто паникер. Постоянно мониторила различные сайты и платформы. И потом нашла эту программу", – смеется парень.



Дети-переселенцы рассказывают, что публично поддерживать Украину на оккупированных Россией территориях опасно / Фото: Алина Туришин

Он не понимает украинцев, которые меняют гражданство и переезжают в Россию. "В РФ вы станете изгоями. Настоящие россияне никогда не будут к вам должным образом относиться", – объясняет он.

У нас блокируют украинские СМИ. Наибольшей популярностью пользуются каналы "Луганск 24" и "Донецк 24". Дети "сидят" преимущественно во "ВКонтакте", а не в Telegram и Instagram,

– говорит парень.

Кирилл говорит, что на мнение школьников больше всего влияют позиция родителей и успешная пропаганда "русского мира". Ее в ОРДЛО немало. Парень добавляет, в "ЛНР" публично поддерживать Украину опасно.

Борьба с пропагандой РФ

Член образовательного комитета ВРУ Роман Грищук надеется, что в следующем году еще больше детей узнают о подготовительных курсах и будут поступать в Украину. Он считает, что "переезд детей будет стимулировать и родителей покидать оккупированные Россией территории".

"Мы ставим ставку на "сарафанное радио". Хотим, чтобы эти дети рассказали о возможностях своим родителям, знакомым. А те уже другим жителям оккупированных территорий", – говорит член фракции "Слуга народа".

Учеба в Крыму или России стоит дороже, чем в украинских вузах, говорит Гульсана Мамедиева, глава Директората европейской интеграции Минцифры. По ее мнению, украинские вузы должны быть открытыми к переселенцам, чтобы дети без колебаний всегда выбирали Украину.

Инна Драганчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ, называет слушателей подготовительных курсов "уникальными участниками молодого поколения украинцев".

И затем заключает: "Вы знаете те моменты новейшей истории, о которой большинство украинцев, которые живут на территории свободной Украины, узнают только из учебников. Сдавайте ВНО на общих началах, а затем используйте и квоты, если надо. Всегда выбирайте Украину!"