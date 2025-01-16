Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, отметив, что на самом деле сам законопроект уточняет статью об ответственности за недостоверную информацию. Медиа, по-прежнему, не обязаны удалять комментарии, а имеют 2 варианта развития событий.

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В чем заключается манипуляция

По словам депутата, ситуацию сейчас "перевернули с ног на голову". Целью законопроекта является подотчетность Комитетов ВР, чтобы они могли формировать повестку дня, которую медиа бы анализировали. Так, Комитеты должны привлекать к заседаниям ВР экспертов медиа.

Из-за того, что не все хотят идти на такое сотрудничество, законопроект, который наоборот защищает медиа, пытались показать таким, который наступает на свободу слова,

– подчеркнул он.

Во-первых, нет закона относительно того, что медиа должны фильтровать комментарии своих читателей. Во-вторых, в законе нет ничего общего с критикой власти. Более того, законопроект №11321 уточняет норму статьи 117 Закона "О медиа" об ответственности за недостоверную информацию.

К сожалению, большое количество российских пабликов подхватили такую манипуляцию, вероятно, что это могло быть российской дезинформационной кампанией.

Юрчишин объяснил, что недостоверная информация относится к негативной. То есть, медиа случайно могут опубликовать комментарии людей, которые могут быть призывами к свержению действующей власти или призывами к поджогу автомобиля военнослужащего. Такие слова нарушают права человека и законодательство.

2 пути медиа в случае нарушения законодательства

И раньше, и сейчас каждый имеет право обратиться в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проверки комментария, после чего совет может написать в медиа рекомендацию удалить его. Медиа может удалить комментарий за 3 дня или же пойти в суд и доказать свою правоту.

Однако часть истцов пишет не в Нацсовет, а в суд. Поэтому мы сделали так – когда медиа получает информацию о суде, что один из комментариев вероятно нарушает законодательство, медиа имеют так же процедуру, то есть 3 дня для удаления комментария или суд. Никаких обязательств удалять комментарии медиа не имели и не имеют, мы демократическая страна,

– подчеркнул народный депутат.

Юрчишин отметил, что это касается только зарегистрированных онлайн-медиа. Вся паника относительно того, что нужно будет что-то удалять в социальных сетях неуместна, ведь частные коммуникации лиц не регулируются.

Он добавил, что целью законопроекта является подотчетность комитетов ВР, к которым журналисты могут иметь доступ. Однако остается вопрос, подпишет ли этот закон Владимир Зеленский. Если президент Украины его подпишет, Комитеты ВР могут открыть для представителей медиа в течение месяца, ведь нужно время на подготовку.