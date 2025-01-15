Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету и автора законопроекта Ярослава Юрчишина.

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Что известно об изменениях в отношении СМИ, которые приняла Рада

Законопроект уточняет норму статьи 117 Закона "О медиа". В ней установлено, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрет распространения которой предусмотрен статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или постановления об открытии соответствующего производства судом.

Как известно из судебных решений, чаще всего чиновники называют "недостоверной информацией" именно негативные комментарии в их сторону. В то же время негативная информация, распространена о лице, считается недостоверной, если лицо, которая ее распространила, не докажет обратного.

Как пояснил Ярослав Юрчишин, ранее можно было обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Теперь в случае открытия судебного производства медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием.

СМИ может или удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде,

– указали Юрчишин.

Также законопроект освобождает от ответственности медиа за косвенное цитирование. Сейчас СМИ реально могут пострадать от исков, если они не процитируют лицо прямо, а передадут слова.

"Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенным языком пересказать суть высказывания публичного человека", – говорит он.