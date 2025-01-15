Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету та автора законопроєкту Ярослава Юрчишина.

Дивіться також Лік часу – не на години, а на життя: плани України щодо захисту прав журналістів

Що відомо про зміни щодо ЗМІ, які ухвалила Рада

Законопроєкт уточнює норму статті 117 Закону "Про медіа". У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на вебсайті чи вебсторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Як відомо з судових рішень, найчастіше посадовці називають "недостовірною інформацією" саме негативні коментарі в їх бік. Водночас негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.

Як пояснив Ярослав Юрчишин, раніше можна було звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Тепер у випадку відкриття судового провадження медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем.

ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді,

– вказали Юрчишин.

Також законопроєкт звільняє від відповідальності медіа за непряме цитування. Зараз ЗМІ реально можуть постраждати від позовів, якщо вони не процитують особу прямо, а передадуть слова.

"Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини", – каже він.