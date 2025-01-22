Трагічну звістку повідомили на сторінці Біроваша у Facebook. У дописі йдеться, що журналіст відійшов у засвіти пізно ввечері 21 січня. Його смерть була дуже несподіваною "як постріл", передає 24 Канал.

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Помер Максим Біроваш

Біровашу було лише 46 років. Він був редактором, журналістом, комунікаційником у таких виданнях, як Бізнес, Кореспондент, Forbes Україна, Delo.ua тощо.

В останні роки Біроваш працював заступником головного редактора журналу Landlord, співзасновником Newfood.

Він був сповнений нових ідей, проєктів, планів на майбутнє. Він був люблячим, турботливим батьком, чоловіком, сином. Виховував двох синів, молодшому трохи більше трьох,

– зазначається у дописі.

Зверніть увагу! Прощання з Максимом Біровашом відбудеться у четвер, 23 січня орієнтовно о 13: 30 у Крематорії Байкового кладовища.

У мережі друзі та колеги журналіста діляться спогодами про нього. Так, Ніна Міщенко мала нагоду попрацювати із Біровашем у Forbes. Вона пригадує, що той був справжнім добряком, і завжди розповідав веселі історії.

Колишня колега Біроваша Дар'я Ісакова відгукується про нього, як про "майстра слова", "людину відкритої душі і великого серця". "Друже, я не вірю в твою смерть. Я не можу стримати сльози. Серце розривається", – написала медійниця.

Журналіст Олег Батурин пригадав, як ще понад 25 років тому починав працювати з Максимом у єдиній на той момент незалежній друкованій газеті в Новій Каховці "Ділові новини".

Я прийшов трохи раніше, він трохи пізніше, але одразу було зрозуміло, що в газеті зʼявилася зірка – талановитий журналіст-самородок, яскравий, епатажний,

– зазначає Батурин.

Журналіст зауважив, що знав про те, що колега останнім часом дуже сильно хворів, втім однаково був дуже шокований новиною про його смерть.