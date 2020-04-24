Наказание за неуплату алиментов хотят изменить: что предлагает законопроект

В парламент подан проект закона, которым предлагается отменить такой вид наказания для неплательщиков алиментов как общественно полезные работы.

Какие еще изменения ожидают родителей, которые забывают давать деньги на содержание детей, в случае принятия этого законопроекта, – узнавала журналистка сайта 24 канала.

Изменения для неплательщиков алиментов

Сегодня, количество записей в реестре должников, имеющих задолженность по алиментам, составляет – 168 961. Это несмотря на то, что в последние годы были приняты законы, которые усиливали ответственность для бессознательных родителей.

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Однако в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить административную ответственность. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о взыскании алиментов на содержание ребенка". В частности, авторы проекта хотят исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) статью, которой установлена ​​ответственность за неуплату алиментов и уклонение должника от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ. Также, предлагается внести изменения и в закон "Об исполнительном производстве". Речь идет об уменьшении суммы совокупной задолженности по уплате алиментов для вынесения государственным исполнителем постановления о наложении на должника штрафа. С принятием законопроекта это должно быть 20% суммы задолженности по уплате алиментов за шесть месяцев. Сейчас совокупный размер такой задолженности должен превышать сумму соответствующих платежей за 1 год.

Как наказывают неплательщиков алиментов, смотрите здесь:

Необходимость принятия этого закона авторы обосновывают тем, что почти двухлетняя практика существования такого вида взыскания как общественные работы фактически довела его неэффективность. Законодатель считает, что хотя в течение 2018 года и наблюдалась положительная тенденция уплаты алиментов, но это не было следствием применения общественно полезных работ, или предупредительного воздействия такого вида взыскания.

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Правда, по мнению юристки Gracers Law Firm Людмилы Кусы, такая позиция законодателя не соответствует реальной ситуации. Так, в 2017 году был принят закон, которым дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях новым видом административного взыскания – общественно полезными работами, которые назначаются за неуплату алиментов. Этот закон был очень нужен, ведь неоднократно имея решение о взыскании алиментов, тот из родителей, кто его получил, не мог добиться его выполнения.

С принятием вышеупомянутого закона ситуация изменилась кардинально: решение по делам о взыскании алиментов начали реально выполняться,

– убеждает Людмила Куса.

По мнению юристки, этому способствовало то, что государственные исполнители получили необходимый для их выполнения алгоритм действий и возможность наложения дополнительных санкций на неплательщиков алиментов. Последние, в свою очередь, боялись таких санкций в отношении себя, потому и начали добросовестно платить алименты.

Авторы законопроекта считают, что следует вообще отменить административную ответственность за неуплату алиментов, так как такой вид наказания как общественно полезные работы противоречит практике Европейского суда по правам человека и международным актам. В то же время, бремя организации выполнения общественно полезных работ возлагается на органы местного самоуправления, которым совершенно не свойственно, а соответственно и не воспринимается.

Зато адвокат ЮК "AS Legal" Кристина Рыбак говорит, что сейчас обязанность по организации выполнения общественно-полезных работ возложена на органы местного самоуправления, однако для них это является определенным бременем. Учитывая то, что органами местного самоуправления расходуется значительный объем времени для трудоустройства должников по алиментам и оплаты их труда из местных бюджетов.

Проблемой является и то, что указанная "деятельность органов местного самоуправления" фактически отбирает работу у населения, поскольку создаются лишние и не нужные рабочие места на предприятиях. Их численность обусловлена ​​не потребностями предприятий, а наоборот числом тех, кому назначено соответствующее взыскание,

– добавляет Кристина Рыбак.



Родители должны помогать детям во всем / Фото 24 канала

Противоречивые новации

Людмилу Кусу удивляет, что законодатель, анализируя невозможность выполнения такого наказания как общественные работы, даже не рассматривает возможность замены наказания. Например, на общественные работы, механизм выполнения которых законодательством урегулирован достаточно четко, а практика наработана годами. Более того, существует специальный орган, на который возложена организация выполнения общественных работ.

Несмотря на это, законодатель просто считает необходимым отменить административную ответственность. Стоит отметить – за те несколько лет существования такого вида административной ответственности как общественные работы судами рассмотрено более 40 тысяч дел по статьям, которые появились в законодательстве в 2017 году,

– говорит Людмила Куса.

Юрист убеждена, что фактически имея возможность усовершенствования механизма привлечения к административной ответственности, законодатель решил просто ограничиться ее отменой.

Отменить уголовную ответственность

Что касается уголовной ответственности за злостное уклонение от общественно полезных работ, которую предлагают отменить, то в этой части юристы предполагают, что можно согласиться с авторами законопроекта.

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Ведь некоторые из внесенных в 2017 году изменений в законодательство о наказании за неуплату алиментов на практике фактически не работали. Так, статья КоАП – уклонение лица от отбывания админвзыскания в виде общественных работ и статья, предусматривающая ответственность за злостное уклонение от таких работ в виде лишения свободы на срок до двух лет – были неэффективными из-за коллизий в правоприменении.

Адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Анастасия Блинду рассказывает, как свидетельствует Единый государственный реестр судебных решений, судами первой инстанции вынесено более 42 тысяч постановлений по статье КоАП (о признании лиц виновными за неуплату алиментов и назначения им наказания в виде общественно полезных работ...). Судами апелляционной инстанции вынесено более 1 тысячи постановлений по результатам пересмотра решений судей первой инстанции.

Судами первой инстанции вынесено более 2 тысяч постановлений по статье КоАП, которая предусматривает ответственность за уклонение от общественно полезных работ в виде административного ареста. Судами апелляционной инстанции по результатам пересмотра решений судов первой инстанции по этой же статье представлены десятки постановлений.



Недопустимо забывать о детях, даже после развода / Фото 24 канала

Также суды первой инстанции уже приняли более 80 приговоров по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за злостное уклонение от общественно полезных работ в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Это свидетельствует о том, что изменения в законодательстве, которые были призваны усилить защиту прав ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов практикуются,

– считает Анастасия Блинду.

По убеждению адвоката, на практике фактически с выполнением решений судов о наложении на людей административных взысканий в виде общественно полезных работ возникли сложности из-за отсутствия четкого порядка и разъяснений по их оформлению на работу. Не все ясно и с оплатой труда и соблюдением норм трудового законодательства на период исполнения наказания. Собственно, и органы местного самоуправления не хотят брать таких правонарушителей на работу из-за сложностей практической реализации этого вида админвзыскания.

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Наконец Людмила Куса убеждена, что актуальность решения такой правовой проблемы этим законопроектом весьма сомнительна, поскольку проблемы с неуплатой алиментов несмотря на значительный объем санкций за такую ​​неуплату, все равно остается. Правда, Кристина Рыбак считает, что этот законопроект будет способствовать увеличению поступлений в бюджет за счет увеличения эффективности процедуры исполнительного производства по задолженности по уплате алиментов.

Поэтому, мнения юристов о возможной эффективности такой законодательной новации разделились. В то же время, сказать точно как она может работать на практике – сложно, ведь в Украине даже качественные законы далеко не всегда работают.