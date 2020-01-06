Размер алиментов: важные изменения в 2020 году
Прожиточный минимум в Украине в 2020 году увеличился, а значит – вырос и размер алиментов. Речь о минимальной и максимальной сумме алиментов.
Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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Как изменился прожиточный минимум для детей в 2020
- Для детей до 6 лет с 1 января 2020 прожиточный минимум составляет 1779 гривен.
- Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 2218 гривен.
Каким теперь будет минимальный размер алиментов
Минимальный гарантированный размер алиментов будет таким:
- Для детей до 6 лет – 889 гривен 50 копеек.
- Для детей от 6 до 18 лет – 1109 гривен.
В министерстве уточнили, что эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в определенной сумме денег, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.
- Максимальный размер алиментов (как и раньше) составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
Учитывая, что правительство планирует повысить прожиточный минимум в Украине в два раза, размер минимальных и максимальных алиментов может заметно возрасти – если, конечно, алименты не отвяжут от размера прожиточного минимума.
Главное об алиментах и наказании за их неуплату
Алименты – это обязанность содержать одним членом семьи других нуждающихся в этом (по согласию или по принуждению в судебном порядке). Наиболее распространенный случай, когда после развода деньги платит кто-то из родителей на содержание детей.
В Украине алименты на детей суд устанавливает следующие:
- Четвертую часть заработка на одного ребенка.
- Третью часть заработка на двух детей.
- Половину заработка – на трех и более детей.
И в любом случае размер алиментов не может быть меньше 30% прожиточного минимума на каждого ребенка.
Задолженность по алиментам может принести должнику серьезные неприятности. Если размер задолженности превысит 4 месяца, должнику могут запретить:
- Выезжать за пределы Украины.
- Управлять транспортными средствами.
- Пользоваться оружием, охотиться.
- Занимать руководящие должности на государственной службе.
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