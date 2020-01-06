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      Размер алиментов: важные изменения в 2020 году

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      Вырос размер алиментов в Украине / Иллюстративное фото (pixabay)

      Прожиточный минимум в Украине в 2020 году увеличился, а значит – вырос и размер алиментов. Речь о минимальной и максимальной сумме алиментов.

      Об этом рассказала в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.

      Читайте также: Сколько должников алиментов не смогут выехать за границу: данные пограничников

      Как изменился прожиточный минимум для детей в 2020

      • Для детей до 6 лет с 1 января 2020 прожиточный минимум составляет 1779 гривен.
      • Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 2218 гривен.

      Каким теперь будет минимальный размер алиментов

      Минимальный гарантированный размер алиментов будет таким:

      • Для детей до 6 лет – 889 гривен 50 копеек.
      • Для детей от 6 до 18 лет – 1109 гривен.

      В министерстве уточнили, что эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в определенной сумме денег, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста. 

      • Максимальный размер алиментов (как и раньше) составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

      Учитывая, что правительство планирует повысить прожиточный минимум в Украине в два раза, размер минимальных и максимальных алиментов может заметно возрасти – если, конечно, алименты не отвяжут от размера прожиточного минимума. 

      Главное об алиментах и ​​наказании за их неуплату

      Алименты – это обязанность содержать одним членом семьи других нуждающихся в этом (по согласию или по принуждению в судебном порядке). Наиболее распространенный случай, когда после развода деньги платит кто-то из родителей на содержание детей.

      В Украине алименты на детей суд устанавливает следующие: 

      • Четвертую часть заработка на одного ребенка. 
      • Третью часть заработка на двух детей. 
      • Половину заработка – на трех и более детей.

      И в любом случае размер алиментов не может быть меньше 30% прожиточного минимума на каждого ребенка.

      Задолженность по алиментам может принести должнику серьезные неприятности. Если размер задолженности превысит 4 месяца, должнику могут запретить:

      • Выезжать за пределы Украины. 
      • Управлять транспортными средствами. 
      • Пользоваться оружием, охотиться. 
      • Занимать руководящие должности на государственной службе.

      К теме: Сколько взыскали с должников алиментов в 2019 году

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      Теги: Новости Украины
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